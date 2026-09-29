Hamás y Yihad Islámica forman coalición electoral para desafiar a Abbas

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ESTAMBUL (AP) — Hamás y el grupo aliado Yihad Islámica acordaron formar una inusual coalición electoral con un antiguo alto funcionario de Fatah que mantiene estrechos vínculos con los Emiratos Árabes Unidos, el aliado más cercano de Israel en Oriente Medio, informaron funcionarios palestinos a The Associated Press.

Nueva alianza apunta contra Abbas

La alianza podría estar en buena posición para amenazar el dominio del partido Fatah del presidente Mahmoud Abbas sobre la Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, pero solo si finalmente se celebran las primeras elecciones nacionales en 20 años, algo que está muy en duda.

Abbas ha dicho que las elecciones parlamentarias se celebrarán el 28 de noviembre en Gaza y Cisjordania. Pero ha aplazado los comicios en repetidas ocasiones, la más reciente en 2021, cuando Fatah parecía encaminado a la derrota. Cuando Hamás ganó las últimas elecciones, en 2006, Israel y países occidentales boicotearon su gobierno, lo que alimentó meses de disturbios que desembocaron en la toma de Gaza al año siguiente.

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El subsecretario general de Yihad Islámica, Mohammed al-Hindi, confirmó la formación de la alianza electoral en una inusual entrevista con The Associated Press realizada el lunes en Estambul. Señaló que respaldaría "una lista nacional unificada" que podría estar integrada por figuras independientes, en lugar de miembros de los grupos.

Incluiría un bloque encabezado por Mohammed Dahlan, exjefe de seguridad de Fatah que fue exiliado en 2010 tras una amarga ruptura con Abbas y que anteriormente había sido expulsado de Gaza por Hamás. Desde entonces, Dahlan ha cultivado estrechos lazos con los Emiratos Árabes Unidos, donde se desempeña como asesor del gobernante.

Los Emiratos Árabes Unidos fueron la fuerza impulsora detrás de los Acuerdos de Abraham de 2020, y el propio Dahlan mantiene amplios contactos con autoridades estadounidenses e israelíes, lo que lo convierte en un aliado improbable para Hamás y Yihad Islámica, que han combatido a Israel durante décadas. La alianza parece estar arraigada en una frustración compartida con Abbas.

El liderazgo de Abbas al frente de la Autoridad Palestina, que tiene autonomía limitada sobre algunas partes de Cisjordania, es profundamente impopular entre los palestinos, que la ven como autocrática, corrupta e ineficaz.

Abbas, de 90 años, se ha aferrado al poder desde que su propio mandato expiró en 2009, mientras Hamás sigue controlando distintas partes de Gaza tres años después del inicio de una guerra brutal con Israel.

Dimitri Diliani, portavoz de la Facción Democrática Reformista de Dahlan, confirmó la alianza electoral en un comunicado en el que arremetió contra el liderazgo de Abbas, al afirmar que "la Autoridad Palestina le ha fallado a Gaza y al pueblo palestino en todas partes".

Indicó que otros grupos palestinos también forman parte de la alianza y que hay esfuerzos para incorporar a "todas las demás facciones y profesionales independientes" con el fin de "unirse en torno a un programa nacional de reconstrucción".

Hamás dijo en agosto que Dahlan y el dirigente de Hamás Khalil al-Hayya se reunieron en El Cairo y analizaron maneras de "poner fin a la monopolización de la toma de decisiones nacionales y formular una estrategia nacional integral".

Hasta el momento, funcionarios de Hamás y de Fatah no han respondido a solicitudes de comentarios.

Intentos anteriores de unidad palestina han fracasado

Al-Hindi explicó que la decisión de poner en marcha la alianza se produjo después de que los intentos de reunir a todas las facciones en un "diálogo para un consenso interno sobre la cuestión palestina en general" no dieran resultados.

A lo largo de los años ha habido múltiples intentos de incorporar a Hamás y a Yihad Islámica a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), liderada por Fatah, el máximo organismo que representa internacionalmente la causa palestina, pero todos han naufragado.

Uno de los principales puntos de fricción ha sido el reconocimiento de Israel por parte de la OLP. Aunque funcionarios de Hamás han dicho que están dispuestos a aceptar un Estado palestino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental —territorios que Israel capturó en la Guerra de los Seis Días de 1967—, no han llegado a reconocer a Israel, mientras que Yihad Islámica adopta una postura más dura.

Ambos son considerados grupos terroristas por Estados Unidos y otros países occidentales, que a lo largo de los años han expresado su apoyo a la democracia palestina, pero rechazan cualquier gobierno que incluya a Hamás. Fatah y Hamás son, con diferencia, las facciones más populares, aunque muchos palestinos están frustrados con ambas.

Al-Hindi dijo que su grupo —que históricamente no ha participado en elecciones organizadas por la Autoridad Palestina— no presentará candidatos directamente, pero "apoyará una lista nacional que se acuerde".

La violencia continúa en Gaza y Cisjordania

Las elecciones programadas llegan en un momento precario.

En Cisjordania, los ataques de colonos israelíes contra palestinos se han intensificado. En Gaza, un alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 ha detenido los combates más intensos, pero el ejército israelí ha tomado el control de más territorio y ha continuado con ataques, que, según afirma, son en respuesta a amenazas.

Más de 74.000 palestinos han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza. Hamás inició la guerra con su ataque contra Israel del 7 de octubre de 2023, en el que hombres armados mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes.

Según un plan de Estados Unidos para implementar el alto el fuego, los grupos armados palestinos debían entregar sus armas e Israel se retiraría del enclave. Al-Hindi dijo que su grupo, junto con Hamás, había aceptado el plan y culpó a Israel de bloquearlo.

"Cuando se cumplan las obligaciones de Israel en la primera fase (del acuerdo), pasaremos a hablar de la segunda fase, que incluye el tema de las armas", declaró al-Hindi.

Funcionario de Yihad Islámica dice que el 7 de octubre fue una sorpresa

Yihad Islámica participó en el ataque del 7 de octubre y mantuvo rehenes israelíes, pero al-Hindi afirmó que el grupo no participó en la planificación del ataque ni recibió aviso previo por parte de Hamás. La noche anterior, dijo, miembros de Yihad Islámica realizaron una conmemoración de la fundación del grupo y muchos se quedaron despiertos hasta tarde.

"Por la mañana, nos sorprendió que los medios informaran lo que había ocurrido, pero como movimiento de resistencia, nos incorporamos de inmediato en estos enfrentamientos", sostuvo.

Con decenas de miles de muertos, y mientras Gaza ha sido reducida en gran medida a escombros y la mayor parte de su población ha sido desplazada, al-Hindi reconoció que "algunas voces comenzaron a expresar dudas y a decir: ´¿Qué ha traído la resistencia sobre el pueblo palestino?´".

Pero insistió en que el ataque del 7 de octubre fue necesario para evitar que la difícil situación de los palestinos quedara completamente relegada, mientras los Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes avanzaban hacia la normalización de relaciones con Israel.

También reconoció que Irán —que, durante mucho tiempo, fue una de las principales fuentes de apoyo para los grupos rebeldes palestinos— ahora está absorbido por la actual guerra y un bloqueo económico de Estados Unidos. Pero al-Hindi dijo que su grupo continuará con o sin apoyo iraní.

"Mientras no haya un horizonte político para resolver la cuestión palestina y continúen los intentos de eludir la causa palestina en la región, el futuro será la resistencia", afirmó.