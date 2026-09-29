Exconcursante de "American Idol" Caleb Flynn, condenado por matar a tiros a su esposa

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Un antiguo pastor musical de Ohio que en su día apareció en "American Idol" fue declarado culpable el martes de asesinato por la muerte de su esposa mientras mantenía una aventura.

Juicio y veredicto en caso de asesinato

Los fiscales afirmaron que Caleb Flynn, de 40 años, simuló una invasión a su vivienda en febrero después de dispararle a su esposa, Ashley Flynn, una maestra y entrenadora de voleibol de 37 años.

Flynn, quien sostuvo que su esposa fue asesinada por un ladrón, ahora podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cerró los ojos, ladeó la cabeza y luchó por mantener la compostura mientras el juez leía los veredictos de culpabilidad por asesinato, agresión grave y manipulación de pruebas.

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Detalles del caso y testimonios clave

Flynn apareció en "American Idol" en 2013 y contó a los televidentes cómo su esposa lo había animado a perseguir sus sueños en el concurso de canto. Se presentó ante los jueces Mariah Carey, Randy Jackson y Nicki Minaj, pero no avanzó a la competencia principal en Hollywood.

Los fiscales dijeron al jurado durante los alegatos finales el martes que Flynn quería salir de su matrimonio cuando le disparó a su esposa en su casa de Tipp City, un suburbio al norte de Dayton. Flynn y las dos hijas de la pareja estaban en casa cuando llegó la policía.

Flynn tampoco quería perder a sus hijas, su empleo bien remunerado en el negocio familiar de su esposa ni su puesto en la iglesia, indicaron los fiscales.

"Quería conservar a su amante y tener a sus hijas solo para él", manifestó Matthew Joseph, fiscal adjunto del condado de Miami.

Durante el juicio, una mujer que dijo que mantenía una relación con Flynn declaró que él le comentó que odiaba a su esposa y que había pensado en matarla.

El abogado de Flynn dijo al jurado el martes que los investigadores nunca encontraron un arma ni pruebas de que Flynn hubiera disparado un arma ese día.

"Que haya sido infiel no equivale a asesinato", expresó el abogado defensor Patrick Mulligan. "La cuestión aquí no es: ´¿Era un buen esposo?´".

Alleigha Botner declaró que conoció a Flynn en 2022, cuando ella era una pasante de 20 años en su iglesia, y que mantuvo una aventura con él durante más de un año. Botner leyó algunos de sus mensajes de texto con Flynn.

Unos seis meses antes del homicidio, Flynn escribió: "Anoche estuve despierto hasta las 4 de la mañana llorando, literalmente tratando de pensar en maneras de matarla y no ir a la cárcel".