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Calor extremo en Europa

Reino Unido y Francia registran altas temperaturas

Por AP

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Calor extremo en Europa
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      París, Fra.- El Reino Unido y Francia se preparan para la quinta ola de calor de la temporada, dentro de un intenso período de altas temperaturas que desde mayo ha disparado los termómetros repetidamente en toda Europa.

      En Francia, la agencia meteorológica nacional Météo-France advirtió sobre temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en el sureste del país. Y en el Reino Unido se anunció una alerta sanitaria por calor de nivel ámbar para la mayor parte de Inglaterra, entre previsiones de que las temperaturas alcancen los 36 grados Celsius (96,8 grados Fahrenheit) más adelante esta semana.

      En varias partes de Europa, el calor extremo comenzó en mayo y ha contribuido a grandes incendios forestales, una sequía prolongada y nuevos récords nacionales de temperatura, además de una estimación de miles de muertes relacionadas con el calor.

      Tan solo en Francia, hubo alertas por ola de calor en mayo, algo sin precedentes documentados, cuando más de la mitad del país anotó nuevos máximos mensuales de temperatura. El calor se intensificó en junio, un período durante el cual se registraron al menos 5,700 muertes más de lo habitual.

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      Las temperaturas fueron ligeramente más frescas ayer en el Reino Unido, pero el país se preparaba para su quinta ola de calor en un verano excepcionalmente caluroso y seco.

      Mientras que en España, los bomberos combaten múltiples incendios, incluido uno que se declaró el viernes en Tírig, Valencia, que ha quemado más de 8 kilómetros cuadrados (3 millas cuadradas) y en el que han participado más de 300 efectivos y 21 aeronaves para combatirlo.

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