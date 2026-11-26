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El aéreo y por carretera se intensifica aún más tráfico en la víspera de Acción de Gracias, en uno de los días de mayor movimiento de viajes en EU, con previsiones de tormentas en la Costa Este, nieve en la zona central del país, inundaciones costeras en el Oeste y preocupaciones persistentes por fallas tecnológicas.

Algunos viajeros en ciertos aeropuertos recurrieron a las redes sociales para informar de largas filas en los controles de seguridad la mañana del miércoles. Algunos de los tiempos de espera más prolongados fueron de 81 minutos en el Aeropuerto Internacional de Miami y de alrededor de 40 minutos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, y en el Aeropuerto Internacional de Portland, en Oregón, según la Administración de Seguridad en el Transporte.

La TSA esperaba revisar a unos 17,6 millones de pasajeros entre el martes y el lunes.

Terri Zimmerman contó que esperaba en la fila de seguridad del Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood durante casi una hora la mañana del miércoles, antes de abordar un vuelo a Tallahassee para ver a familiares por la festividad.

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"Me sorprendí cuando entramos y vimos ese tipo de fila", dijo Zimmerman, de 71 años, jubilada de Deerfield Beach, Florida. "Eran las 5 de la mañana. Pensé que seríamos el primer vuelo en salir y que no habría nadie".

Decenas de viajeros más del sur de Florida avanzaron laboriosamente bajo fuertes lluvias que despertaron preocupación.