Capitán Smit Machchhar evita desastre tras ataque en vuelo FlyDubai

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MUMBAI, India (AP) — El capitán indio que estaba a los mandos de un vuelo de FlyDubai cuando el copiloto lo apuñaló en un aparente intento de estrellar el avión ha sido aclamado como un héroe, y sus acciones para frustrar el desastre han recibido elogios de líderes mundiales y de quienes lo conocían.

Ataque y respuesta del capitán Smit Machchhar

El capitán Smit Machchhar, originario de Mumbai, el centro financiero de India, resultó gravemente herido en el ataque del miércoles. Los pasajeros describieron cómo, aun así, el piloto logró abrir la puerta de la cabina, lo que les permitió entrar y reducir al atacante a medida que el Boeing 737 descendía bruscamente, según testigos y autoridades israelíes.

El ataque obligó al vuelo, que transportaba a 182 personas desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, hacia Tel Aviv, Israel, a realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí. FlyDubai dijo que la aeronave fue asegurada por la tripulación de servicio "que desvió y aterrizó la aeronave de forma segura".

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Machchhar fue trasladado a un hospital y se encontraba en condición estable, informó la tarde del miércoles la embajada de India en Riad, la capital saudí. Funcionarios de la embajada dijeron el jueves que su familia había sido informada sobre su recuperación.

Reacciones oficiales y reconocimiento internacional

Primer ministro de India encomia el valor del piloto

El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó el jueves a Machchhar de héroe.

"Ante el peligro más grave y pese a estar gravemente herido, mostró un inmenso valor y una determinación inquebrantable para proteger la vida de los demás. Su valentía ayudó a salvar cientos de vidas y a evitar una gran tragedia", escribió Modi en X.

El primer ministro también elogió al capitán por demostrar "paciencia, presencia de ánimo y valentía", y dijo que sus "acciones evitaron que ocurriera otro ataque como el 11 de septiembre". Señaló que había hablado con los padres y la esposa de Machchhar y que el piloto estaba recibiendo tratamiento.

"El valor de Smit llena de orgullo a todos los indios", dijo Modi.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el atacante, un ciudadano omaní, fue arrestado en Arabia Saudí y estaba siendo interrogado allí. Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque.

Netanyahu elogió la "extraordinaria valentía" de Machchhar en una publicación en X, al afirmar que el capitán herido se defendió tras ser apuñalado, abrió la puerta de la cabina y ayudó a pasajeros y tripulación a someter al atacante, evitando lo que Netanyahu describió como un "desastre catastrófico en pleno vuelo".

Shota Musayev, un dentista y testigo, contó a The Associated Press cómo el herido Machchhar logró abrir la puerta de la cabina para dejarlos entrar antes de que forcejearan con el copiloto.

Musayev luego atendió a Machchhar.

"El pobre piloto rezaba todo el tiempo y estaba en contacto conmigo, y yo tenía miedo de que realmente lo perdiéramos", dijo Musayev.

En Ghatkopar East, el suburbio de Mumbai donde vive la familia de Machchhar, los vecinos hablaron de lo afable que es y también elogiaron su valentía.

"Tiene mucha valentía dentro de él", dijo Ami Sapani, una vecina que conoce a la familia. "Dios está con él".

Trayectoria y formación del piloto Smit Machchhar

Se sabe poco públicamente sobre Machchhar, pero, según su perfil de LinkedIn, ha trabajado para FlyDubai durante unos cuatro años. Antes de incorporarse a la aerolínea, pasó 11 años en SpiceJet, una compañía india de bajo costo, donde se desempeñó como comandante sénior y capitán instructor de línea. Ha acumulado más de 9.750 horas de vuelo con SpiceJet, según el perfil.

En una publicación en X, SpiceJet, elogió el "valor heroico" de Machchhar y sus "acciones desinteresadas". "Eres un héroe para todos nosotros, capitán", escribió la aerolínea.

Machchhar, que está casado y tiene dos hijos, se formó como piloto en Mainland Air, en la ciudad neozelandesa de Dunedin, durante 18 meses a partir de 2008, dijo el director ejecutivo de la escuela, Philip Kean, a 1News, un canal de noticias de televisión de Nueva Zelanda.

Kean señaló que Machchhar "lo hizo muy bien" como estudiante y que después regresó a India, donde trabajó como reclutador para la escuela.

"Todos aquí estamos muy orgullosos de él y le deseamos una pronta recuperación", manifestó.

La escuela, que abrió en 1991, ofrece una gama de certificaciones, desde licencias de piloto privado hasta un diploma en aviación, y es popular entre estudiantes internacionales.

En un informe publicado el año pasado por la Autoridad de Cualificaciones de Nueva Zelanda se encontró que 39 estudiantes internacionales, todos de India, estaban matriculados en la escuela en el momento de su revisión, lo que representaba la mitad de su matrícula total.

El piloto había hablado antes sobre el manejo de emergencias

En una entrevista en un pódcast el año pasado, Machchhar recordó lo nervioso que estaba y cómo cometió errores durante su primer vuelo comercial en India, y las lecciones que aprendió de la experiencia.

"En esa etapa, relajarse habría sido la mejor opción", le dijo a la entrevistadora Zalak Mehta del pódcast "Bona-Fide Banter".

"El estrés no va a ayudar, al menos... en esta industria", añadió.

Machchhar también describió una emergencia a bordo cuando una mujer embarazada entró en trabajo de parto prematuro, lo que obligó a la tripulación a desviar el avión. Dijo que siguió los procedimientos cuidadosamente y logró un aterrizaje seguro en el primer intento.

"Fue metódico. Fue rápido. Fue tan rápido como debía ser", dijo.