S&P considera acertada la refinación de petróleo en México

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La apuesta del gobierno federal de refinar el petróleo crudo que extrae Pemex en sus propias refinerías en el país en lugar de exportarlo ha sido acertada, de acuerdo con José Javier Verdugo Hernández, analista investigador, del área de combustibles y refinados del continente para la agencia calificadora Standard & Poor's Global, Commodity Insights.

S&P valora la reducción de dependencia en importación de combustibles

"Sí te quieres basar en lo económico, a nivel global han subido más los precios de diesel y de los productos refinados del crudo en sí mismo, es decir, a lo mejor es más conveniente producir en las refinerías domésticamente.

"Y pues sí, yo digo, igual si preguntas en un sentido de soberanía energética, también te diría que a lo mejor es mejor producir aquí, para justo bajar esta dependencia que tenemos en importaciones", añadió el ejecutivo.

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En su exposición, el ejecutivo señaló que la dependencia de México en el mercado de combustibles a las importaciones se ha disminuido.

Los análisis de S&P indican que actualmente la dependencia promedio de gasolinas, diesel y turbosina es de 44%. Es decir, esa cantidad debe importarse para atender la demanda interna del país, ya que las refinerías en México no pueden atender totalmente las necesidades del país.

Y, además, expuso que este porcentaje ha bajado desde un 67% desde el cierre de 2023.

Producción local y refinería Olmeca fortalecen el mercado energético

El gobierno mexicano está produciendo cerca de un millón de barriles diarios de combustibles apoyado con las inversiones que se han hecho en la rehabilitación de las refinerías el gobierno pasado y con la puesta en marcha de la refinería Olmeca en Dos Bocas.

Apenas, esta Refinería tomó mayor relevancia al elaborar cerca de 250 mil barriles diarios en promedio en agosto pasado.

En el marco del México Market Briefing, Verdugo Hernández señaló que esta menor exposición a importación de todas formas representa cierta fragilidad si es que Estados Unidos limita sus exportaciones de derivados del petróleo.

"Nos pone en una situación un poco frágil tomando en cuenta que Estados Unidos está pensando en poner ese plan de exportaciones. No solo dependemos de estas importaciones, sino tenemos una situación también frágil en los días de inventario y los inventarios que tenemos actualmente nos alcanzarían para cubrir menos de 10 días, para gasolina, 10 días para diesel y solo tres días para turbosina.

"Pero bueno, no es como que se corten las importaciones, también importa lo que producimos localmente y si tomamos en cuenta las refinerías, pero que se corten las importaciones, tenemos 17 días para gasolina, 23 para diesel y seis para turbosina, que mejora un poco, pero sigue siendo una situación un poco frágil", añadió el ejecutivo.