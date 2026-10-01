Ofensiva migratoria de Trump enfrenta demanda tras muerte de Renee Good

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MINNEAPOLIS (AP) — La familia de Renee Good demandó al gobierno de Estados Unidos y a los arquitectos de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump el jueves, diciendo que "el momento de rendir cuentas es absolutamente ahora" tras su asesinato en enero a manos de un agente federal en Minneapolis.

La pareja de Good, Becca Good, y el hermano de Renee, Brent Ganger, acusaron al gobierno y a Jonathan Ross, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que disparó contra su SUV y la mató, de uso de la fuerza injustificado y excesivo.

El tiroteo del 7 de enero, captado en un video grabado por un transeúnte, fue "el producto predecible e intencional" de la ofensiva del gobierno de Trump contra somalíes y otros inmigrantes en Minnesota, un operativo cuyo nombre oficial era "Metro Surge", dice el litigio.

"Ella era el amor de mi vida", declaró Becca Good en una conferencia de prensa para anunciar las demandas. "Estoy aquí hoy porque el pasado enero el mundo entero tuvo que ver cómo nuestro universo entero se vino abajo — cómo el rayo de sol que era mi increíble Renee nos fue arrebatado, a nosotros, a sus hijos y a su comunidad".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El asesinato de Good, una madre de 37 años, y el de otro ciudadano estadounidense, Alex Pretti, en Minneapolis apenas unas semanas después, desató indignación en todo el país y llamados a frenar la campaña de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes. Al menos 10 personas han muerto en enfrentamientos con agentes de inmigración durante el segundo mandato de Trump.

La ofensiva, un pilar del segundo mandato de Trump, ha provocado una oleada de demandas presentadas por personas que van desde pastores del área de Chicago hasta más de una docena de estados y las ciudades de Minneapolis y St. Paul. Cientos de manifestantes han sido arrestados, pero pocos han sido condenados por algún delito.

"Lo que le pasó a Rene fue completamente sin sentido", indicó Ganger. "Y el hecho de que no haya habido rendición de cuentas, ni investigación, ni expresión de condolencias, ni cambio de política es completamente alucinante".

"El vacío en mi familia y en mí que creó la muerte de mi hermana es inquietantemente evidente", agregó.

Las demandas son una contra el gobierno y la otra contra Ross y funcionarios como el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; la exjefa de Seguridad Nacional Kristi Noem, y el zar fronterizo Tom Homan. Solicitan una indemnización no especificada por muerte por negligencia, conspiración y otras infracciones.

"Nuestro gobierno se ha convertido en una amenaza grave y mortal para sus propios ciudadanos", afirmó el abogado de la familia, Antonio Romanucci.

El Departamento de Justicia no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

Detalles confirmados del tiroteo y operativo migratorio

Ross le disparó a Good mientras ella se alejaba de él

Renee Good fue asesinada mientras conducía de regreso a casa con Becca por una calle donde agentes federales de inmigración enmascarados realizaban un operativo de control, según las demandas. Acababan de dejar a su hijo de 6 años en la escuela.

Renee detuvo su SUV en la calle y tocó la bocina para advertir a la gente sobre el operativo mientras Becca se bajaba y comenzaba a grabar video con su teléfono celular, dice la demanda.

Un video grabado por un transeúnte muestra a Renee Good en el asiento del conductor de un SUV rojo, bloqueando parte de la vía y tocando repetidamente la bocina.

Dos agentes de inmigración se bajan de una camioneta, con el rostro cubierto, y uno le ordena a Good que salga del auto. Ella retrocede brevemente y luego gira el volante mientras el agente le dice de nuevo: "sal del auto".

Casi al mismo tiempo, Becca Good, de pie en la calle, grita: "¡Maneja, amor, maneja!"

Un agente frente al vehículo saca su arma y dispara contra el parabrisas. Da un traspié hacia atrás cuando el auto gira alejándose de él. El agente, que ahora está muy cerca de la ventanilla abierta del lado del conductor, vuelve a disparar dos veces más, hiriendo de muerte a Renee Good, según un análisis de los videos realizado por The Associated Press y otros.

En ese momento, funcionarios federales afirmaron que el agente actuó en defensa propia y que Good había incurrido en "un acto de terrorismo doméstico".

Becca y Renee Good, madre de tres hijos, no estaban legalmente casadas, según un abogado de la familia, pero se referían la una a la otra como esposas. Apenas se habían mudado recientemente a Minneapolis desde Kansas City, Missouri.

"No odio a las personas que nos arrebataron a Renee", afirmó Becca Good.

"Pero lo que quiero que entiendan: todos y cada uno de los días pueden mirar a sus hijos y a sus esposas y a sus hermanas y saber lo que le quitaron a nuestra familia. Le quitaron una madre a sus hijos. Lo saben. Y lo cargarán para siempre".

Acciones legales y acusaciones contra funcionarios federales

El gobierno intentó ocultar la verdad, dice la demanda

La demanda presentada contra "los Estados Unidos de América" solicita una indemnización por la muerte por negligencia de Good y por "el inmenso sufrimiento" que Renee soportó en los momentos finales de su vida " y por las pérdidas profundas y permanentes que su muerte ha infligido a su familia".

La otra demanda, contra Ross y altos funcionarios federales de inmigración, presenta la Operación Metro Surge como una conspiración para pisotear los derechos civiles de somalíes y otros inmigrantes y acusa al gobierno de apuntar contra Becca en lugar de investigar a fondo el asesinato de Good

El gobierno buscó ocultar pruebas de lo que le ocurrió a Good, dice la demanda, y altos funcionarios estaban preocupados de que impulsar una investigación de derechos civiles sobre el asesinato socavaría las afirmaciones de Trump de que ella había intentado matar a un agente.

La Operación Metro Surge, dice la demanda, fue "un esfuerzo cuidadosamente planificado y coordinado" para convertir a inmigrantes somalíes e hispanos en "objeto de agresión y secuestro". La ofensiva, dice la demanda, utilizó intimidación, violencia y la amenaza de arresto para intimidar a vecinos y aliados "que observaron, documentaron y advirtieron sobre esa campaña".

Otros demandados incluyen a: Corey Lewandowski, un jefe de campaña de Trump que también se desempeñó como uno de los asesores de Noem; el exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Todd Lyons; el excomandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino; y 10 agentes federales no identificados.

La conferencia de prensa para anunciar la demanda se realizó en el atrio de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Thomas, y decenas de estudiantes de derecho se pararon en los balcones de los pisos superiores observando a la familia y a los abogados hablar.

"El momento de rendir cuentas es absolutamente ahora por el profundo daño causado por ICE y otros", indicó Ganger. "No nos quedaremos callados. No nos iremos".

Pareja de Good reconoce otras vidas perdidas en la ofensiva migratoria

En sus cuentas de redes sociales, Renee Good se describía como "poeta y escritora y esposa y mamá". En Pinterest, su foto de perfil la muestra sonriendo y sosteniendo a un niño pequeño, junto a publicaciones sobre tatuajes, peinados y decoración del hogar.

En una entrevista poco después de su muerte, la madre de Renee Good, Donna Ganger, le dijo a The Associated Press: "Tenía esa manera de hacerte sentir especial y querido que ni siquiera entendí hasta que la perdimos".

La pareja de Good señaló la pérdida más amplia para comunidades en todo el país.

"Mientras hemos tratado de sobrellevar nuestra propia pérdida enorme, también estoy devastada por cuántas otras vidas han sido destruidas en estos tiempos más oscuros", dijo Becca Good en un comunicado. "Muchas otras familias están lidiando con la pérdida de sus seres queridos; para todos los que han tenido que presenciarlo —el dolor de este momento se extiende mucho más allá de nuestra familia. Lo que nos pasó nunca debería pasarle a ninguna familia".