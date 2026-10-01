Aerogenerador de 365 metros en Lusacia supera Torre Eiffel

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SCHIPKAU, Alemania (AP) — Un aerogenerador descrito como el más alto del mundo se eleva ahora 365 metros (1.197 pies) sobre el paisaje escasamente poblado del este de Alemania, superando la altura de la Torre Eiffel.

Aerogenerador más alto del mundo en Lusacia

La colosal turbina se ha construido en un parque eólico ya existente en Lusacia, al sureste de Berlín. La región, que en su día fue un importante centro de minería de lignito, se ha orientado cada vez más hacia las energías renovables en los últimos años. El prototipo alcanzó su altura total esta semana y está previsto que sea inaugurado a mediados de noviembre.

Declaraciones de Jochen Grossmann sobre la turbina

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Jochen Grossmann, director ejecutivo de Gicon, la empresa de Dresde que construyó la torre, señaló que la estructura aprovecharía los vientos más fuertes y fiables que se encuentran a mayor altura. Los aerogeneradores convencionales suelen tener una altura de buje —la distancia desde el suelo hasta el centro del rotor— muy por debajo de los 200 metros (656 pies).

"A 300 metros, tenemos un viento tan constante y fuerte que podemos producir más del doble de energía eléctrica que con la misma instalación a las alturas actuales", declaró Grossmann el jueves.

Añadió que también sería posible producir electricidad durante una parte mucho mayor del año que con las turbinas existentes.

La turbina tiene una altura de buje de 300 metros (984 pies), y sus palas del rotor llevan su altura total a 365 metros. Eso la hace más alta que la Torre Eiffel en París, con 330 metros (1.083 pies), y la deja apenas por debajo de la torre de televisión de Berlín, el edificio más alto de Alemania, con 368 metros (1.207 pies).

Los trabajos en la turbina aún no han concluido, ya que todavía debe instalarse el cableado interno antes de su inauguración prevista para el 19 de noviembre. El prototipo está destinado a medir las posibles ganancias de construir turbinas a esas alturas.

Gicon planea utilizar los resultados para desarrollar un parque eólico que contenga de tres a cinco turbinas extraaltas, allanando el camino para una posible producción a gran escala.

Grossmann también considera que las turbinas gigantes podrían ser una solución potencial a la escasez de terrenos adecuados para parques eólicos. Los emplazamientos existentes podrían ampliarse para convertirse en parques eólicos de "dos pisos" que combinen turbinas más bajas y más altas, mientras que los nuevos emplazamientos podrían diseñarse así desde el principio.

Alemania lleva años trabajando para ampliar el uso de la energía eólica, solar y otras fuentes de energía renovable. Desconectó sus últimas centrales nucleares en 2023 en una medida planificada desde hace tiempo, aunque eso suscitó críticas después de que los precios de la energía se dispararan tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Alemania también planea dejar de generar electricidad con carbón para 2038.

Según la Oficina Federal de Estadística, el 59,1% de la energía producida en Alemania en el primer semestre de 2026 provino de fuentes renovables. El viento fue la mayor fuente individual, al aportar el 29,4% del total.