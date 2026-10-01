Balean a una persona en taller de la Industrial Mexicana

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Una persona resultó lesionada por disparos de arma de fuego en un taller de hojalatería y pintura ubicado en la calle Roble, en la colonia Industrial Mexicana, en San Luis Potosí.

El reporte se recibió alrededor de las 18:00 horas de este jueves. Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a la persona herida para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

El hecho provocó una fuerte movilización policiaca. Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área, en espera de la Policía de Investigación para procesar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

No se ha informado sobre las circunstancias de la agresión ni sobre personas detenidas.

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