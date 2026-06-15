Casos de ébola en RDC suman 782 y 181 muertes

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Kinsasa, RDC.- El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo aumentó a 782, con 181 muertes, informó el Ministerio de Salud en un comunicado publicado en X el domingo por la noche.

Sin embargo, se cree que el número de casos en el país africano es mayor porque el brote se confirmó el 15 de mayo, semanas después de que se sospecha que comenzó, y la tasa de cobertura del rastreo de contactos se sitúa en 56%, una fuerte disminución respecto de la semana pasada.

El brote más reciente de ébola está causado por el virus Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento aprobados, a diferencia del virus Zaire, responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en Congo.

Cincuenta y seis personas se han recuperado, y la tasa de letalidad actual del brote es del 23%, señaló el ministerio.

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El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, que representa más del 90% de los casos. También se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se han propagado a través de la frontera hacia Uganda.

Casi un millón de personas han sido desplazadas por la violencia en Ituri, según la oficina humanitaria de la ONU, lo que dificulta el rastreo de contactos, ya que la gente huye de los ataques o se desplaza con frecuencia en la vasta provincia, donde hay bosques densos, carreteras en mal estado y aldeas remotas a las que puede tomar días llegar.