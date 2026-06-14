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Brote de ébola Bundibugyo afecta a República Democrática del Congo

Falta de vacuna y ataques a personal sanitario dificultan control del brote en la RDC.

Por AP

Junio 14, 2026 06:57 p.m.
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Brote de ébola Bundibugyo afecta a República Democrática del Congo
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      KINSASA, República Democrática del Congo (AP) — El número de casos confirmados de ébola en la República Democrática del Congo aumentó a 782, con 181 muertes, informó el Ministerio de Salud en un comunicado publicado en X el domingo por la noche.

      Brote de ébola en la RDC y cifras oficiales

      Sin embargo, se cree que el número de casos en el país africano es mayor porque el brote se confirmó el 15 de mayo, semanas después de que se sospecha que comenzó, y la tasa de cobertura del rastreo de contactos se sitúa en 56%, una fuerte disminución respecto de la semana pasada.

      El brote más reciente de ébola está causado por el virus Bundibugyo, que no tiene vacuna ni tratamiento aprobados, a diferencia del virus Zaire, responsable de la mayoría de los 16 brotes anteriores de la enfermedad en Congo.

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      Cincuenta y seis personas se han recuperado, y la tasa de letalidad actual del brote es de 23%, señaló el ministerio.

      Impacto y desafíos en la provincia de Ituri

      El brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, que representa más de 90% de los casos. También se han registrado casos en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y se han propagado a través de la frontera hacia Uganda.

      Casi un millón de personas han sido desplazadas por la violencia en Ituri, según la oficina humanitaria de la ONU, lo que dificulta el rastreo de contactos, ya que la gente huye de los ataques o se desplaza con frecuencia en la vasta provincia, donde hay bosques densos, carreteras en mal estado y aldeas remotas a las que puede tomar días llegar.

      El rastreo también es difícil entre los miles de mineros artesanales que se desplazan con regularidad entre sitios remotos en la región rica en minerales.

      Los ataques contra trabajadores de la salud por parte de residentes enfurecidos, el escepticismo entre algunos habitantes y el conflicto armado en puntos críticos siguen poniendo a prueba los esfuerzos para detener el brote.

      El mes pasado, funcionarios de Estados Unidos manifestaron el mes pasado que Washington tiene la intención de enviar a estadounidenses expuestos al ébola en el extranjero a una nueva instalación en Kenia, en lugar de trasladarlos en avión de regreso a casa. Indicaron que el centro estaría ubicado en la base aérea de Laikipia y tendría capacidad para 50 camas de cuarentena. La medida provocó protestas y el plan posteriormente quedó detenido por los tribunales.

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