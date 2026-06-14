Estados Unidos e Irán acuerdan fin de guerra y desbloqueo naval

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JERUSALÉN (AP) — Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz, ofreciendo alivio a la economía mundial más de tres meses después de que comenzó la guerra.

Acuerdo y mediación internacional

Los detalles completos del acuerdo no están disponibles de momento. La firma será el viernes en Suiza.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que se ha alcanzado un acuerdo con Irán y dijo que autorizó el fin del bloqueo naval de Estados Unidos de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

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"¡Felicidades a todos!", escribió en redes sociales, sin proporcionar detalles. "Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!"

Estados Unidos indicó previamente que relajará su bloqueo de los puertos iraníes a medida que el estrecho se reabra, y que aceptará suspender las sanciones a fin de permitir que Irán venda más de su petróleo y fortalezca su maltrecha economía.

La televisión estatal iraní mostró un anuncio que decía: "Estados Unidos se vio obligado a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra". Sin embargo, el gobierno iraní aún no se había pronunciado al respecto.

Los medios estatales iraníes publicaron la declaración de Pakistán, mediador clave, sobre el acuerdo, un día después que Israel, marginado de las negociaciones, atacó los suburbios del sur de Beirut en su intento por hacer retroceder al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, y planteó una amenaza a las discusiones que se acercaban a su fin.

"Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano", subrayó Pakistán, que agregó que los mediadores esta semana facilitarán reuniones para "sentar las bases para las conversaciones técnicas".

Contexto y consecuencias del acuerdo

El acuerdo fue objeto de críticas incluso en las últimas horas.

El acuerdo en gran medida podría establecer una situación que existía antes de la guerra, pero con miles de personas muertas e Irán ejerciendo una nueva fuente de presión negociadora con su capacidad de influir en los tránsitos del estrecho. La vía fluvial es crucial para importantes envíos de petróleo, gas natural y productos relacionados como fertilizantes, y su cierre efectivo sacudió la economía mundial.

De los objetivos declarados por Estados Unidos e Israel cuando lanzaron la guerra el 28 de febrero con ataques que mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, Teherán aún tiene un programa de misiles, apoyo a fuerzas aliadas armadas en la región como Hezbollah en Líbano y una reserva de uranio altamente enriquecido para su programa nuclear.

Moytabá Jamenei, hijo de Alí Jamenei, es ahora el líder supremo, aunque no se le ha visto en público desde que comenzó la guerra. Su aprobación era necesaria para que Irán diera el visto bueno al acuerdo.

Irán quiere que cualquier pacto de cese del fuego incluya los combates en Líbano, donde Israel ha profundizado su invasión más que en cualquier momento en más de un cuarto de siglo al tiempo que apunta contra Hezbollah. Teherán también ha buscado la liberación de miles de millones de dólares en fondos congelados.

El acuerdo emergente había sido duramente criticado por el gobierno de Israel y por detractores dentro del propio Partido Republicano de Trump. Algunos afirmaron que no mejoraba los términos del pacto nuclear con Irán de 2015, del que Trump retiró a Estados Unidos durante su primer mandato y que aún describe como "malo".

También se percibieron tensiones internas en Irán en las horas previas al anuncio, ya que el gobierno advirtió el domingo que cualquier división en el país respecto al acuerdo debilitará su posición negociadora. El presidente iraní Masoud Pezeshkian instó a la unidad nacional y calificó de "vergüenza" que alguien se presente ante el Parlamento y tilde de traidor a cualquiera que negocie.

Cuestión central del programa nuclear de Irán sigue sin resolverse

Tras el comienzo de la guerra, Irán atacó a Israel y a varias naciones árabes del Golfo con misiles y drones. Se alcanzó un alto el fuego el 7 de abril. Diez días después, el ejército estadounidense impuso su bloqueo. Una histórica reunión cara a cara entre el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, terminó sin éxito.

A lo largo de las negociaciones, Trump alternativamente amenazó con destruir la infraestructura iraní, incluso su civilización, y elogió la relación con Irán como "más profesional" en un momento en que su gobierno buscaba una salida de la guerra con las elecciones intermedias en Estados Unidos previstas para finales de este año.

El gobierno de Irán, con sus propias tensiones en torno a los sectores de línea dura al tiempo que se apresuraba a reemplazar a varios altos funcionarios muertos en la guerra, expresó repetidamente recelo ante las negociaciones luego que rondas de conversaciones el año pasado y a principios de este año terminaron con ataques de Estados Unidos e Israel.

Teherán ha enfatizado que busca que un acuerdo se centre en poner fin a la guerra, con las discusiones pospuestas hasta más adelante sobre su programa nuclear —el tema en el centro de todo.

Irán tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un paso técnico corto respecto de niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear tiene fines pacíficos y no se ha comprometido públicamente a renunciar al uranio enriquecido, que se cree está enterrado bajo tres instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por ataques de Estados Unidos el año pasado.

En ocasiones, Estados Unidos había buscado la retirada del uranio enriquecido de Irán como parte de un acuerdo. Rusia se ha ofrecido a llevárselo. En otras ocasiones, Trump dijo que quería que el uranio fuera destruido.