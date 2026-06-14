Enfrentamientos en Ginebra durante protesta contra cumbre G7

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GINEBRA (AP) — La policía antidisturbios disparó gas lacrimógeno y cañones de agua en enfrentamientos con jóvenes que lanzaban piedras durante una protesta el domingo en Ginebra contra la cumbre del Grupo de los Siete que se llevará a cabo en la vecina Francia.

Enfrentamientos y daños durante la protesta

El violento enfrentamiento se prolongó hasta la noche tras una serie de incidentes —incluidos un coche incendiado y las ventanas de un banco destrozadas— a lo largo de la ruta de una marcha vespertina que atrajo a unas 20.000 personas, incluidos unos 600 militantes del llamado "Bloque Negro", según el portavoz de la policía de Ginebra, Alexandre Brahier.

La manifestación, que había sido organizada por una mezcolanza de grupos activistas tras semanas de negociaciones con las autoridades locales, por lo demás fue pacífica —con ecologistas, defensores de los derechos de las mujeres, partidarios de los palestinos y opositores al imperialismo, el fascismo y el capitalismo.

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Al principio de la marcha, los bomberos extinguieron un Tesla incendiado junto a la parada central de autobuses y una falange de policías antidisturbios acordonó la zona mientras una multitud se congregaba cerca.

Un puñado de manifestantes arrancó las barreras de madera que se habían erigido para proteger un Banque du Leman y destrozó sus ventanas.

Decenas de jóvenes con sudaderas negras con capucha, máscaras y gafas protectoras se mezclaron entre los demás manifestantes —incluidos detrás de una pancarta en contra del presidente estadounidense Donald Trump. Dos, con el rostro totalmente cubierto, se negaron a hablar con The Associated Press y apartaron en silencio las preguntas antes de que comenzara la protesta.

Algunos manifestantes dispararon bengalas hacia los agentes o arrancaron trozos de asfalto y los arrojaron contra la policía con escudos y equipo antidisturbios.

Los enfrentamientos continuaron incluso después de que la policía ordenó a los manifestantes dispersarse.

Diversidad y motivos de la manifestación

La gran mayoría de los manifestantes al frente eran defensores de los derechos de las mujeres, muchos con camisetas moradas y sosteniendo pancartas y carteles que denunciaban el "patriarcado", la falta de mujeres en puestos ejecutivos y la desigualdad salarial y en los puestos directivos en el lugar de trabajo.

Otros manifestantes sostenían carteles en solidaridad con los palestinos en Gaza, o con consignas como "Antisemita nunca; antisionista siempre" y criticaban a Trump —a menudo con groserías — entre otros mensajes contundentes.

Los organizadores de la protesta imprimieron un manual para los manifestantes que incluía un mapa del perímetro de seguridad, consejos sobre cómo equiparse para la marcha y recomendaciones sobre cómo comportarse si eran detenidos por la policía.

Medidas de seguridad y contexto de la cumbre

Restricciones de viaje durante la cumbre

Las autoridades suizas y francesas han desplegado a miles de policías para proporcionar seguridad para la cumbre de tres días que comienza el lunes en la localidad francesa de Evian-les-Bains. Los líderes tienen previsto debatir las guerras en Ucrania, Irán y Oriente Medio, y asuntos económicos como la desigualdad global y el acceso a minerales críticos.

Antes de la reunión, las autoridades en Ginebra bloquearon carreteras, prohibieron reuniones no autorizadas y prometieron apoyo financiero para los negocios que podrían verse afectados por disturbios.

Decenas de tiendas y negocios en el centro de Ginebra han cubierto sus escaparates con tablones de madera como precaución —temerosos de la agitación que dejó un rastro de daños durante una cumbre similar en Evian en 2003. Solo siete de los 35 pasos fronterizos por carretera permanecerán abiertos.

La muestra de activismo comenzó un día antes: una flotilla de unos 20 barcos apareció el sábado en el lago Lemán frente a la costa de Evian, con pancartas contra el G7 y a favor de los palestinos. La prensa local reportó que unos 20 manifestantes fueron detenidos el viernes por la noche.

El residente Robin Hedz lamentó el "desastre" y expresó su desconcierto por la "pared de madera por todas partes", aunque reconoció los recuerdos de los daños causados por los disturbios de hace más de 20 años.

El G7 reúne a Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos, aunque líderes de otros países, incluidos India, Kenia y Ucrania, previsiblemente se unirán a las discusiones.

Francia desplegará a más de 13.000 agentes de policía y de la gendarmería para garantizar la seguridad en la zona de la cumbre. Habrá más de 800 agentes franceses de control fronterizo activos, frente a unos 60 normalmente.

Trump es el foco de las protestas

Las protestas no son nada nuevo en torno a este tipo de reuniones de élite. Esta vez, los activistas expresaron su frustración con el liderazgo de Trump en asuntos tan diversos como los aranceles, la guerra en Irán, el clima, o incluso sus vínculos pasados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

La cumbre del G7 se celebra mientras Estados Unidos e Irán parecen estar cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz.

"Tenemos mucho miedo de la política y las políticas del señor Trump y también de los otros líderes del G7, porque están peleando, haciendo la guerra por todas partes", afirmó Françoise Nyffeler, portavoz de la coalición NoG7, que está detrás de la manifestación del domingo.

"El planeta está en peligro y estamos muy asustados por ello, y queremos protestar y decir que la gente del mundo está en contra de sus políticas", añadió.