logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Cierra granja de beagles en Wisconsin: Big Dog Ranch Rescue asume cuidado

Ridglan Farms renuncia a licencia estatal tras denuncias de maltrato y protestas activistas.

Por AP

Junio 15, 2026 04:21 p.m.
A
Cierra granja de beagles en Wisconsin: Big Dog Ranch Rescue asume cuidado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MADISON, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Una granja de cría de beagles en Wisconsin que ha sido escenario de recientes protestas violentas va a cerrar, y los perros que aún quedan serán acogidos por un grupo de rescate de Florida.

      Big Dog Ranch Rescue anunció el lunes que alcanzó un acuerdo para el cierre permanente de Ridglan Farms y el traslado de sus 475 beagles restantes a partir de esta semana.

      El grupo de rescate indicó que algunos de los beagles irán a otros grupos de rescate, mientras que otros serán enviados a sus sedes de Florida y Alabama, donde serán esterilizados, castrados y preparados para su adopción.

      El grupo compró en abril alrededor de 1.500 de los más de 2.000 beagles de la granja por un precio no revelado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Según Big Dog Ranch Rescue, se prevé que el traslado de los beagles restantes se prolongue hasta agosto, cuando ya no quedarán perros en las granjas.

      La organización pidió a los manifestantes que se abstengan de realizar más protestas, ya que afirma que Ridglan Farms se ha comprometido a cerrar de forma permanente sus operaciones de cría, venta, investigación y pruebas con perros.

      Lauree Simmons, fundadora de Big Dog Ranch Rescue, manifestó en un comunicado: "Nuestro enfoque ahora debería ser apoyar a estos perros mientras hacen la transición a sus nuevas vidas".

      Portavoces de Ridglan Farms no respondieron el lunes a llamadas telefónicas y correos electrónicos pidiendo comentarios.

      El negocio de cría e investigación de perros está ubicado en Blue Mounds, un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros (25 millas) al suroeste de la capital, Madison.

      Defensores de animales presionaron durante años para que los perros del centro fueran adoptados y no vendidos a otras instalaciones de investigación.

      Los beagles son la raza de perro más común utilizada en pruebas con animales, principalmente por su tamaño y temperamento dócil, según Big Dog Ranch Rescue.

      En abril, la policía utilizó gas lacrimógeno y gas pimienta para repeler a un gran grupo de activistas que irrumpió en la granja con la idea de llevarse a los canes. Los manifestantes también entraron por la fuerza en las instalaciones en marzo y se llevaron 30 perros, lo que derivó en decenas de arrestos.

      Ridglan Farms acordó en octubre renunciar a su licencia estatal de cría a partir del 1 de julio como parte de un acuerdo para evitar ser procesada por cargos de delito grave por maltrato animal.

      La empresa niega haber maltratado a los animales, pero un fiscal determinó que Ridglan Farms estaba realizando procedimientos oculares que violaban las normas veterinarias estatales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cierra granja de beagles en Wisconsin: Big Dog Ranch Rescue asume cuidado
      Cierra granja de beagles en Wisconsin: Big Dog Ranch Rescue asume cuidado

      Cierra granja de beagles en Wisconsin: Big Dog Ranch Rescue asume cuidado

      SLP

      AP

      Ridglan Farms renuncia a licencia estatal tras denuncias de maltrato y protestas activistas.

      Dana White confirma que UFC no volverá a la Casa Blanca
      Dana White confirma que UFC no volverá a la Casa Blanca

      Dana White confirma que UFC no volverá a la Casa Blanca

      SLP

      AP

      El campeón Sean Strickland fue escoltado fuera del evento por incidentes durante la velada.

      Asiáticos y del Pacífico afectados por ofensiva contra inmigrantes en EEUU
      Asiáticos y del Pacífico afectados por ofensiva contra inmigrantes en EEUU

      Asiáticos y del Pacífico afectados por ofensiva contra inmigrantes en EEUU

      SLP

      AP

      La mayoría considera que Estados Unidos ya no es tierra de oportunidades para inmigrantes, según sondeo.

      Despiden a Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo
      Despiden a Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo

      Despiden a Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo

      SLP

      EFE

      Dedicó su vida a la búsqueda de verdad y justicia por su hijo desaparecido en la dictadura Argentina