Mundial 2026 | Bélgica y Egipto empatan en su debut

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Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el partido que marcó la apertura del Grupo G del Mundial 2026, que se completará más tarde con el duelo entre Irán y Nueva Zelanda.

Mohamed Salah celebra cumpleaños y liderazgo en Egipto

Egipto sorprendió a los miles de espectadores que colmaron el estadio Seattle al abrir el marcador a los 20' mediante un tremendo derechazo de media distancia de Emam Ashour, quien recibió del capitán Mohamed Salah.

Pero Bélgica llegó al empate a los 66' con un gol en contra de Mohamed Hany, quien envió el balón dentro de su arco sin querer al intentar marcar a Romelu Lukaku tras un centro desde la derecha de Thomas Meunier.

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Cambios tácticos y oportunidades en el partido

Lukaku había sido incluido sólo segundos antes por el DT de Bélgica, el francés Rudi Garcia, que reemplazó a Jeremy Doku y a Kevin De Bruyne, los protagonistas de las principales acciones ofensivas de los Diablos Rojos.

Un remate de De Bruyne resultó apenas desviado a los 7', mientras que una volea Doku se fue ancha en el primer minuto adicionado de la etapa inicial, cuando Bélgica arrinconó a Egipto en busca del empate que llegó sobre el final del complemento.

Por su parte, Thibaut Courtois respondió a los 33' ante un derechazo cruzado de Mostafa Ziko y en el tercer minuto adicionado del primer tiempo sin ángulo de Omar Marmoush para evitar el segundo gol de los Faraones, que volvieron a jugar con Salah como capitán.

De hecho, el delantero celebró hoy su cumpleaños número 34 y se convirtió en el séptimo jugador de la historia de la Copa del Mundo en disputar un partido como capitán en el día que conmemora su nacimiento. Salah se sumó a una lista que ya integraban el mexicano Antonio Carbajal (1962), los franceses Michel Platini (1982 y 1986) y Patrick Vieira (2002), el alemán Oliver Kahn (2002) y el español Raúl González (2006).

La presión de Bélgica aumentó desde el inicio del complemento, y De Bruyne estrelló un tiro libre contra un palo ante la estirada de Mostafa Shobeir, que atrapó un derechazo débil del capitán de los Diablos Rojos a los 62' luego de un zurdazo apenas desviado de Youri Tielemans.

Como contrapartida, Egipto apostaba por contragolpes y Courtois respondió a los 55' ante un cabezazo de Salah, mientras que un derechazo de Marmoush resultó desviado tres minutos después. Otro remate de Marmoush fue desviado al córner a los 65' y dejó sin reacción a Courtois, mientras que Shobeir atrapó un zurdazo de Meunier ocho minutos después y luego evitó la victoria de Bélgica ante un cabezazo "a quemarropa" de Brandon Mechele a los 83'.

Un cabezazo alto de Lukaku fue la última oportunidad de quedarse con el triunfo para Bélgica, que buscará su primer triunfo el domingo 21, cuando enfrentará a Irán en Los Angeles por la segunda fecha de la zona, en la que Egipto se medirá el mismo día con Nueva Zelanda en Vancouver.