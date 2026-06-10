CazéTV transmitirá todos los partidos del Mundial en Brasil

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GUADALAJARA, México (AP) — En Brasil, hogar de una de las aficiones más enardecidas por el fútbol y casa del pentacampeón mundial, la única manera de ver los 104 partidos del Mundial será a través de una plataforma de streaming encabezada por un influencer.

En otros lugares, los usuarios podrán ver por primera vez parte de los partidos en vivo a través de YouTube y TikTok.

Atrás quedaron los derechos exclusivos para las cadenas convencionales de televisión. La forma de ver el Mundial será distinta.

A medida que la FIFA busca conectar con una nueva generación de aficionados, las audiencias más jóvenes tendrán más opciones para acceder a la máxima justa del fútbol gracias a lo que el organismo rector del deporte describe como un número récord de acuerdos con socios de transmisión, entre los que se incluyen plataformas exclusivamente digitales. La perspectiva de los creadores de contenido pasará a primer plano y la experiencia de los usuarios en todo el mundo mejorará gracias a lo que la FIFA califica como alianzas "que cambian las reglas del juego".

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El objetivo es captar la atención de los espectadores, dándoles un aperitivo que los anime a volver y ver los partidos en los canales tradicionales.

El Mundial de este año, organizado en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá, será el más grande de la historia gracias a la participación de 48 selecciones. La justa comienza el jueves y se extenderá hasta el 19 de julio.

CazéTV tiene los derechos de todos los partidos en Brasil

Históricamente, Brasil ha sido uno de los países con mayor participación en redes sociales y plataformas digitales.

La FIFA se dio cuenta de esto y, hace cuatro años, realizó una especie de prueba con el popular streamer Casimiro Miguel, quien ha demostrado su éxito para conectar a los aficionados más jóvenes al deporte a través de su canal de Twitch. Para el Mundial de Qatar 2022, la FIFA llegó a un acuerdo con Miguel —y con su socio LiveMode— para transmitir 22 partidos en el canal de YouTube de CazéTV.

Con un enfoque más informal, una mayor participación de los aficionados y la intervención de creadores de contenido como comentaristas, la prueba fue considerada un rotundo éxito. Eso derivó en un acuerdo más amplio para el Mundial de este año con CazéTV como el único canal —digital o tradicional— con derechos para los 104 partidos en el gigante sudamericano La cadena Globo, el hogar del fútbol en Brasil durante décadas, transmitirá 55 partidos.

"La FIFA siempre está en busca de innovadoras formas de mejorar la cobertura de la transmisión de nuestras competiciones insignia y el acuerdo con CazéTV es un ejemplo de ello, el cual garantizará que los aficionados al fútbol en Brasil puedan ver los 104 partidos, al tiempo que ayudará a llegar a nuevas audiencias y segmentos demográficos", indicó el organismo rector en un comunicado a The Associated Press.

Una conexión con Cristiano Ronaldo

LiveMode, la compañía brasileña que agrupa a CazéTV y transmite partidos con creadores de contenido, anunció el mes pasado que había lanzado una rama internacional de transmisión de la cual Cristiano Ronaldo es uno de los accionistas.

El canal de LiveMode en Portugal transmitirá un partido diario durante el Mundial, incluidos todos los encuentros de Portugal, así como la final. Ronaldo, de 41 años, es una de las máximas figuras en la historia del deporte y estará en su sexta Copa del Mundo con la selección nacional.

"Hay una audiencia que se conecta primero con lo digital, y lo digital nos permite llevar a esta nueva audiencia a seguir grandes eventos deportivos", explicó Sergio Lopes, cofundador de LiveMode, a la AP. "Por lo general, esta audiencia es más joven y no sólo quiere ver un partido. Quiere ser parte de la conversación, interactuar en tiempo real y sentir que forma parte de una comunidad".

Acuerdos con YouTube y TikTok

La FIFA eligió a TikTok a principios de este año como la primera "plataforma preferida" para contenido de video en redes sociales durante el Mundial, dándole a los creadores acceso a cierto contenido. Los titulares de derechos de transmisión del Mundial pueden emitir en vivo parte de los 104 partidos en un centro dedicado dentro de la aplicación de TikTok.

El organismo rector también alcanzó en marzo un acuerdo con YouTube para permitir que las cadenas con derechos también puedan transmitir acciones del juego en vivo a través de la plataforma de video. Los titulares de derechos podrán transmitir los primeros 10 minutos de los partidos.

"YouTube es donde los aficionados al deporte de todo el mundo se conectan antes, durante y después del partido. Eso es lo que hace que nuestra alianza con la FIFA para el Mundial 2026 sea tan especial", destacó Angela Courtin, vicepresidenta de marketing de entretenimiento y deportes de YouTube. "Entre el increíble alcance de nuestro grupo de creadores y el hecho de ofrecer a los socios de medios de la FIFA una vía para subir más contenido premium a sus canales de YouTube, además de nuestra YouTube FIFA Creator Cup en vivo en la ciudad de Nueva York este julio, estamos dando paso a la próxima generación de aficionados al fútbol por muchos años".

En busca de récords mundiales

Con los nuevos acuerdos, la FIFA espera que el Mundial 2026 rompa todos los récords relacionados con audiencias digitales y de streaming.

En 2022, la FIFA reportó un total de 5.000 millones de interacciones durante el torneo en Qatar, 2.700 millones de las cuales llegaron a través de servicios digitales y de streaming, y 2.900 millones de la televisión lineal. Casi 1.500 millones de personas vieron la final, y 237 millones de ellas fueron espectadores exclusivamente digitales, según la FIFA.

En Estados Unidos, Fox tiene los derechos del Mundial 2026, y la FIFA no firmó acuerdos exclusivos con plataformas digitales, aunque la cadena tendrá todos los partidos en streaming en vivo y bajo demanda dentro de sus aplicaciones. El gigante del streaming Netflix aseguró los derechos de transmisión en Estados Unidos para el Mundial femenino en 2027 y 2031, en el acuerdo más significativo de la FIFA con un servicio de streaming para un torneo de esta magnitud.

"Estamos viendo que el deporte necesita ocupar todas las pantallas, conectar con todas las audiencias para crecer", subrayó Lopes, cofundador de LiveModeTV. "Las nuevas audiencias esperan autenticidad, interacción y distintas maneras de seguir un evento. El Mundial sigue siendo el mayor espectáculo deportivo del planeta, pero la forma de vivirlo también se ha vuelto más social, más participativa, más accesible y más conectada con los hábitos digitales de cada generación".