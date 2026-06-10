Trump promulga ley que asigna 70000 millones a migración

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El presidente estadounidense Donald Trump promulgó el miércoles una ley que da a su agenda de inmigración y deportaciones financiamiento por casi 70.000 millones de dólares para el tiempo que le resta en la Casa Blanca.

La ley asigna 38.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 26.000 millones a la Patrulla Fronteriza. Otros 5.000 millones cubrirían costos imprevistos, según la Casa Blanca.

Trump firmó la legislación en el Despacho Oval un día después de que los republicanos de la Cámara de Representantes impulsaron la medida con una votación de 214-212, pese a las objeciones de los demócratas. Su firma puso fin a una disputa de casi seis meses por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, que comenzó en enero con las muertes a tiros de los estadounidenses Alex Pretti y Renee Good durante operativos federales de control migratorio en Minneapolis.

Tras los tiroteos, los demócratas empezaron a exigir cambios en la aplicación de las leyes migratorias, lo que creó un punto muerto —y derivó en el cierre más prolongado de la agencia en la historia— que finalmente llevó a los republicanos a actuar por su cuenta en materia de financiación.

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Las agencias recibirán financiación durante los próximos tres años. La nueva ley adelanta la financiación anual rutinaria, lo que garantiza un flujo de dinero prácticamente ininterrumpido mientras el gobierno de Trump busca deportar a cerca de 1 millón de personas por año.

La legislación se estaba descarrilando debido a una asignación de más de 1.000 millones de dólares para la seguridad de la Casa Blanca, que incluye el nuevo salón de baile de Trump, y un fondo de 1.800 millones de dólares para compensar a aliados del mandatario que afirman ser víctimas de persecución judicial política. Ambas propuestas se volvieron políticamente tóxicas y fueron descartadas.

El proyecto, tal como fue aprobado, se centró exclusivamente en la aplicación de la ley migratoria, un tema que los republicanos han tratado como un tema definitorio entre los dos principales partidos políticos y que el Partido Republicano espera lo lleve a la victoria en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.