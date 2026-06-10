Apuestas por Estados Unidos en el Mundial generan gran interés

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Un anuncio de Fox Sports que promociona su cobertura del Mundial de fútbol y en el que aparece Mike Eruzione promueve la narrativa de que otro milagro deportivo, protagonizado por un menospreciado equipo de Estados Unidos puede hacerse realidad.

Y, al igual que el "Milagro sobre Hielo" de 1980, en el que Eruzione y un grupo de universitarios vencieron al poderoso equipo soviético de hockey en los Juegos Olímpicos, parece poco probable que Estados Unidos alzará la Copa del Mundo.

Basta con repasar las apuestas.

Estados Unidos aparece entre 40-1 y 60-1 en BetMGM Sportsbook, Caesars Sportsbook y DraftKings para conquistar el torneo que comienza el jueves.

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El veterano analista de apuestas Bruce Marshall no está convencido con la opinión de Mauricio Pochettino, el técnico argentino de Estados Unidos que anteriormente dirigió a clubes europeos destacados como Paris Saint-Germain, Tottenham y Chelsea. Marshall tampoco le dio demasiada importancia a la victoria 3-2 sobre Senegal en un amistoso previo al torneo.

"Yo no tengo tan arriba al equipo de Estados Unidos", comentó Marshall. "No me importa lo que hicieron (contra Senegal). Me pareció que lo de Pochettino fue una contratación por vanidad. Miren, su historial no es tan bueno como la gente lo hace sonar. Ha tenido algunos equipos grandiosos".

El de Estados Unidos no es uno de esos, al menos si se lo compara con los equipos favoritos para ganar el Mundial.

Pero el dinero está entrando a raudales por los estadounidenses, con apostadores más que dispuestos a arriesgar su dinero.

Si ocurre lo improbable y hay una versión futbolística del milagro del equipo de hockey de Eruzione, las casas de apuestas recibirán un golpe financiero considerable.

"Definitivamente hemos visto mucho patriotismo, y Estados Unidos es nuestra mayor exposición", señaló Mark Bickerdike, responsable de trading de fútbol en Caesars. "Si Estados Unidos arranca bien y avanza, nuestra exposición solo va a crecer. Pero, en general, estamos conformes con las cuotas, así que pongamos las que creemos que son las correctas y avancemos desde ahí. Si Estados Unidos llega a semifinales y a la final, quizá estemos aferrándonos un poco al asiento".

No hay sorpresas entre los favoritos

Francia y España son los favoritos de consenso para ganar el Mundial; ambos figuran en +450 en BetMGM y Caesars. DraftKings también tiene a España con esa cuota, con Francia muy cerca en +475.

España derrotó a Inglaterra en la final de la Eurocopa de 2024, y ahora La Roja tiene la mira puesta en sumar a su título del Mundial de 2010. Pero Lamine Yamal y el también delantero Nico Williams llegan arrastrando lesiones en los isquiotibiales.

"Creo que España ganará si Yamal y Nico Williams están bien", dijo Marshall. "Ganaron la Euro porque esos dos tipos cambiaron todo. Abrieron muchísimo el campo. Tenían mucha velocidad por la banda. Si uno o los dos no están al 100%, España no será exactamente el mismo equipo que fue en la Euro".

Si España tropieza, Francia podría estar ahí para aprovecharlo. Liderada por Kylian Mbappé, Francia intentará llegar a la final por quinta vez en los últimos ocho mundiales y ganar por tercera vez en ese lapso.

Varios equipos tienen una posibilidad real

Hay otros países que también podrían hacer una verdadera carrera por el título. Inglaterra, Brasil, Argentina y Portugal están en 9-1 o mejor en las tres casas de apuestas.

"No hay una brecha real entre dos o tres equipos y luego todos los demás", manifestó Johnny Avello, director de apuestas deportivas de DraftKings. "Yo lo llamaría una escalera bastante normal para un libro de futuros. Tienes un par de equipos arriba con cuotas más cortas. Creo que está bastante equilibrado. No creo que haya un favorito claro aquí".

El último acto de Messi y Cristiano

El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo casi con seguridad compiten en su último Mundial.

Algunos apostadores podrían estar apostando anticipando una última gran campaña de uno o de ambos.

"Eso siempre despierta el interés de los clientes", explicó Bickerdike. "Ese es, posiblemente, nuestro mayor motor. Aunque Portugal ha estado jugando bastante bien últimamente, si miras a equipos como España, probablemente sean un equipo con mejor forma.

"Obviamente, siempre está el gran debate: ¿quién es el mejor? ¿Messi o Ronaldo? Va a ser su último Mundial, y despedirse por todo lo alto es como un escenario soñado".

Las apuestas no se detienen tras el pitazo inicial

Las apuestas en vivo no son nuevas, pero se han vuelto más populares en los últimos años gracias a la disponibilidad de aplicaciones que facilitan la participación de los apostadores.

Eso es especialmente cierto en el fútbol.

"El juego en vivo va a ser enorme", dijo Avello. "Cuando miras todos los deportes en los que tomamos apuestas, creo que el fútbol, en porcentaje, tiene más juego en vivo que cualquier otro deporte".