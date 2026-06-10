OIEA exige cooperación urgente a Irán para inspecciones nucleares

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VIENA (AP) — El Organismo Internacional de Energía Atómica exigió el miércoles que Irán coopere plenamente con la agencia, proporcione información completa sobre su material nuclear cercano al grado necesario para armas y conceda a sus inspectores acceso a instalaciones nucleares iraníes.

La resolución aprobada por la junta del OIEA también indica que aportar información y permitir el acceso son "esenciales y urgentes" para posibilitar la verificación de que no haya "desvío de material nuclear".

Veintiún países de los 35 miembros de la junta de gobernadores del OIEA votaron a favor de la resolución en la sede del organismo en Viena, según diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato para describir el resultado de la votación a puerta cerrada.

Rusia, China y Níger se opusieron, mientras que 10 países se abstuvieron y uno no votó porque estaba en mora.

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La resolución fue presentada por Francia, el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.

Un alto diplomático occidental, que no estaba autorizado a hablar sobre el asunto delicado y por ello pidió el anonimato, señaló que la resolución "busca mantener la presión diplomática sobre Irán para que vuelva a cumplir con sus obligaciones legales".

La resolución llega en un momento de tensiones elevadas en Oriente Medio, después de que Estados Unidos lanzara ataques aéreos a primera hora del miércoles contra Irán y Teherán respondiera disparando contra países de la región. La escalada de ataques amenazó con descarrilar los esfuerzos para poner fin a la guerra, mientras el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que el gobierno iraní "pagaría el precio" por el estancamiento de las negociaciones.

Irán no ha dado acceso a los sitios nucleares que se vieron afectados por los ataques desde que Israel y Estados Unidos golpearon instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de 12 días en junio de 2025, pese a que Teherán está legalmente obligado a cooperar con el organismo en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear.

La agencia tampoco ha podido verificar el estado de las reservas de uranio cercano al grado necesario para armas desde el bombardeo de junio.

Según el OIEA, Irán mantiene una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un paso técnico respecto de los niveles del 90% considerados de grado armamentístico.

Esa reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en un arma, advirtió el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, en una entrevista reciente con The Associated Press. Aclaró que eso no significa que Irán tenga un arma de ese tipo.

Irán afirma que no busca armas nucleares y que su programa es completamente pacífico.

Al hablar con periodistas fuera de la sala de reuniones de la junta del OIEA, el embajador de Irán ante el organismo, Reza Najafi, denunció la resolución porque describe la situación en Irán "como si fuera normal, como si no hubiera pasado nada".

Najafi manifestó que "bajo el actual entorno de seguridad sin precedentes creado por los ataques y las amenazas continuas de los agresores, se han destruido las bases legales, técnicas y operativas para la aplicación normal de las salvaguardias en Irán".

Najafi también indicó que Irán había concedido al OIEA acceso a "todas las instalaciones no afectadas", y afirmó que la resolución "pasa por alto toda la cooperación de Irán con la agencia, incluso en condiciones de guerra".

La resolución también "lamenta profundamente" el "incumplimiento" de Irán al no "remediar" el incumplimiento de sus obligaciones en los últimos 12 meses. El OIEA declaró oficialmente a Irán en incumplimiento el pasado junio por primera vez en 20 años, justo antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

En el centro de este asunto está una investigación de larga data del organismo sobre rastros de uranio detectados por inspectores en varios sitios no declarados en Irán.

Irán no ha proporcionado a la agencia "respuestas técnicamente creíbles" sobre el origen y la ubicación actual de este material nuclear desde 2019.

Funcionarios occidentales sospechan que los rastros de uranio podrían aportar más pruebas de que Irán tuvo un programa secreto de armas nucleares hasta 2003.

La resolución del miércoles no llegó a remitir a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU para considerar más sanciones, una medida que ocurrió por última vez en febrero de 2006 después de que se determinara que Irán estaba en incumplimiento.

Sin embargo, la resolución del miércoles deja esa puerta abierta al señalar que la agencia "estará lista para adoptar nuevas medidas", incluso abordando el "momento y el contenido" de un informe formal de incumplimiento del OIEA para que lo considere el Consejo de Seguridad de la ONU.