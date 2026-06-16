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Cerco a Cuba impacta en la salud de niños

Por AP

Junio 16, 2026 03:00 a.m.
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Cerco a Cuba impacta en la salud de niños
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      La Habana, Cuba.- El cerco energético que agravó las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba durante décadas ha ocasionado en la isla un incremento de la mortalidad de niños con cáncer, la falta de distribución de millas de toneladas de leche y harina, y la paralización de decenas de contenedores con productos esenciales en los puertos, según un informe oficial publicado el lunes.

      La tasa de supervivencia de niños con cáncer es del 65% respecto al 85% que se registraba antes del cerco energético que comenzó en enero, indicó un informe dado a conocer por el portal oficial Cubadebate.

      Además, hay 100.000 menores de siete años que no están recibiendo el litro de leche que el Estado les entregaba cada día, mientras que el programa de inmunización con 16 vacunas que protege a los infantes "está en riesgo", agregó el documento.

      Otros 100.000 cubanos de todas las edades están en una lista de espera para recibir cirugías y casi 3.000 que necesitan hemodiálisis tienen afectados sus esquemas de tratamiento.

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      En cuanto a los medicamentos, del cuadro básico de 395 que se producen en la isla están en falta 300 por carecerse de insumos farmacéuticos para ello y se vio limitada la producción de reactivos diagnósticos.

      Funcionarios de Naciones Unidas han advertido de una posible crisis humanitaria. 

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