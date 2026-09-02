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Chevron invertirá más en Venezuela

Por AP

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Chevron invertirá más en Venezuela
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      WASHINGTON.- El gigante petrolero Chevron planea ampliar sus operaciones en Venezuela, informó un funcionario de Estados Unidos el martes, pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un ambicioso acuerdo para desarrollar las reservas petroleras del país y dar al Pentágono una participación en las ganancias.

      El funcionario, que informó a los reporteros sobre el anuncio previsto, indicó que directivos de la empresa y el secretario de Energía, Chris Wright, tienen previsto visitar Venezuela el miércoles donde la nueva inversión será presentada formalmente. El funcionario habló bajo condición de anonimato, conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca para la llamada.

      Chevron es la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos y la única con una presencia importante en Venezuela. Chevron no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

      El anuncio se produce después de que la Casa Blanca confirmara el lunes que está asociándose con North American Blue Energy Partners (NABEP) como parte del impulso del presidente Donald Trump para aprovechar la industria petrolera de Venezuela.

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      El amplio acuerdo ha sido recibido con escepticismo por un gran número de analistas.

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