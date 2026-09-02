Chevron invertirá más en Venezuela
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
WASHINGTON.- El gigante petrolero Chevron planea ampliar sus operaciones en Venezuela, informó un funcionario de Estados Unidos el martes, pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un ambicioso acuerdo para desarrollar las reservas petroleras del país y dar al Pentágono una participación en las ganancias.
El funcionario, que informó a los reporteros sobre el anuncio previsto, indicó que directivos de la empresa y el secretario de Energía, Chris Wright, tienen previsto visitar Venezuela el miércoles donde la nueva inversión será presentada formalmente. El funcionario habló bajo condición de anonimato, conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca para la llamada.
Chevron es la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos y la única con una presencia importante en Venezuela. Chevron no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El anuncio se produce después de que la Casa Blanca confirmara el lunes que está asociándose con North American Blue Energy Partners (NABEP) como parte del impulso del presidente Donald Trump para aprovechar la industria petrolera de Venezuela.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El amplio acuerdo ha sido recibido con escepticismo por un gran número de analistas.
no te pierdas estas noticias
Rusia bombardea Kiev: 12 muertos y daños en edificios residenciales
AP
Alemania responsabiliza a Rusia por intento de ataque con dron en aeropuerto de Leipzig.
Estados Unidos bombardea objetivos en Irán y causa víctimas en boda
AP
La Guardia Revolucionaria iraní lanzó misiles contra una base estadounidense en Jordania en represalia.
Presiones de Trump y seguridad marcan segundo año de Sheinbaum
AP
Controversia por acusaciones de narcotráfico afecta al partido Morena y gobierno federal.