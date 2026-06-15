Choca avioneta; mueren 12

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Butler, Misuri.- Una avioneta que se dirigía a una excursión de paracaidismo en Missouri se estrelló en un campo y quedó envuelta en llamas el domingo, matando al piloto ya los 11 pasajeros a bordo.

El desplome ocurrió poco después que la aeronave despegara de un aeropuerto local alrededor de las 11:30 de la mañana, y algunos familiares de los ocupantes presenciaron el incidente, informó el jefe policial del condado Bates, Chad Anderson.

Un montón de metal azul y plateado retorcido y destrozado yacía en el césped cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, con una enorme fila de vehículos de emergencia reunidos en una calle cercana.

La avioneta privada era operada por Skydive Kansas City, señaló Dennis Jacobs, el gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia para el Manejo de Emergencias del condado Bates. Fue identificado como una aeronave monomotor turbohélice.

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"Acababa de despegar e hizo un giro a la izquierda" antes de la caída, declaró. "En mi opinión, creo que estaba perdiendo potencia y trataba de llegar hasta la carretera y aterrizar, y cayó de nariz y se incendió".

Los servicios de emergencia pudieron extinguir el incendio en los restos poco después del incidente, declaró Jacobs, calificando la escena de "brutal". Los socorristas también revisaron el área bajo la trayectoria de vuelo y no encontraron a nadie que hubiera intentado saltar antes que la aeronave cayera, dijo.

La avioneta Pacific Aerospace 750XL que se estrelló es un modelo de aeronave popular para el paracaidismo y que también ha demostrado ser útil para transportar carga, levantamiento aéreo y vuelos de evacuación médica.