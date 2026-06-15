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Chocan 2 helicópteros en Río; hay seis víctimas

Por AP

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Chocan 2 helicópteros en Río; hay seis víctimas
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      Río de Janeiro, Bra.- Dos helicópteros chocaron en el aire sobre Río de Janeiro la mañana del domingo y se estrellaron en la zona oeste de la ciudad, lo que provocó la muerte de las seis personas a bordo.

      Uno de los helicópteros se estrelló contra un concesionario de automóviles, donde había varios vehículos eléctricos estacionados, lo que provocó un incendio que ya fue extinguido, indicó el Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro.

      La policía reveló que el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree figuraba en la lista de pasajeros entregada a las autoridades de aviación, pero no han podido identificar los cuerpos de los fallecidos.

      Fernandes de Freitas, un trabajador de un taller de neumáticos, dijo que vio a uno de los helicópteros en llamas y se dio cuenta que un pasajero saltó de la otra nave antes de estrellarse. "Fue aterrador, totalmente aterrador", afirmó De Freitas.

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      Por su parte, el canal argentino de streaming Blender, confirmó la caída de Gaspar Prim Díaz —conocido como Gaspi— en el incidente. El joven de 23 años acababa de estrenar una serie en esa señal, tras adquirir notoriedad con vídeos transgresores en la vía pública en que abordaba a desconocidos. Era seguido por más de 2,8 millones de personas en YouTube.

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