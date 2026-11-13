Chris Van Hollen anuncia candidatura para liderar mayoría del Senado

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WASHINGTON (AP) — El senador demócrata Chris Van Hollen dijo el jueves que se postulará para liderar la mayoría del Senado en el próximo Congreso, planteando un desafío para el líder Chuck Schumer después de que el partido arrasara en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Chris Van Hollen plantea cambio en liderazgo del Senado

Van Hollen, de Maryland, señaló en un comunicado que "el pueblo estadounidense pidió un cambio" y que por eso se postula.

"Ahora nos toca a nosotros estar a la altura de este momento, y para hacerlo necesitamos un nuevo liderazgo", expresó Van Hollen. "Esto no se trata de una sola persona... se trata de responder al llamado del pueblo estadounidense. Por eso me postulo para líder de la mayoría en el Senado".

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Schumer señaló que cuenta con el apoyo necesario para ganar la contienda, que será la primera disputada para el liderazgo demócrata del Senado en décadas. La elección, a puerta cerrada y mediante voto secreto, se llevará a cabo a principios de diciembre.

La cuestión de si reelegir a Schumer ya ha dividido a la bancada y muchos senadores han declinado revelar públicamente el sentido de su voto, incluso antes de que Van Hollen entrara en la carrera. En privado han deliberado sobre qué mensaje sacar de la elección y muchos están divididos: Schumer reclutó a muchos de los ganadores y recaudó dinero para ellos, pero grupos progresistas están presionando para que sea apartado.

Schumer trabaja agenda para 2027 y enfrenta presión interna

Haciendo campaña para su reelección, Schumer ha estado trabajando con senadores demócratas uno a uno para formar una agenda para 2027. En reuniones privadas de la bancada esta semana, Schumer abrió la discusión sobre un plan amplio para sus primeros 100 días en el poder que incluía legislación sobre atención médica y aranceles y esfuerzos para detener la guerra con Irán.

"Voy a ganarla", le dijo Schumer a The Associated Press en una entrevista la semana pasada.

En un comunicado tras el anuncio de Van Hollen, Schumer expresó que da la bienvenida a cualquier discusión sobre el futuro de la bancada.

"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos —55 escaños y contando es un resultado increíble— y tengo los votos para seguir sirviendo como líder demócrata", declaró Schumer. "Espero con interés liderar nuestra nueva mayoría demócrata y cumplir para el pueblo estadounidense".

Divisiones sobre Schumer han estado latentes los últimos dos años

Aunque Schumer es el favorito para ganar, la postulación de Van Hollen deja al descubierto una grieta en el partido que se abrió en la primavera de 2025, cuando Schumer quedó a la defensiva debido a que se alineó con los republicanos en una votación sobre gasto público.

Aunque desde entonces Schumer se ha reivindicado dentro de su bancada —al guiarla durante un cierre del gobierno el año pasado y orquestar grandes victorias en las elecciones—, muchos en la base demócrata están presionando para que haya un cambio generacional.

Van Hollen, de 67 años, no es mucho más joven que Schumer, de 75. Pero se ha posicionado como una cara nueva en el partido. También ha dicho que está sopesando postularse para presidente.

Mientras que la mayoría de los senadores demócratas han dicho que apoyan a Schumer o están indecisos, Van Hollen cuenta al menos con dos personas que lo respaldan: el senador electo Abdul El-Sayed, de Michigan, quien ganó una elección reñida en su estado la semana pasada, y el abanderado progresista Bernie Sanders.

El-Sayed publicó en la red social X el jueves por la noche que su mayoría necesitará un "liderazgo audaz".

"En abril le pedí al senador @ChrisVanHollen que liderara nuestra bancada como candidato porque lidera con valentía y experiencia", escribió El-Sayed. "Necesitamos ambas cosas ahora mismo. Por eso me enorgullece respaldarlo en su intento de encabezar nuestra mayoría en el Senado".

Sanders, un independiente que se alinea con los demócratas, anunció en una conferencia de prensa el martes que no apoyaría a Schumer. En un mensaje publicado online el jueves por la noche, indicó que el pueblo estadounidense "quiere un Partido Demócrata que se enfrente a los poderosos intereses especiales, que haga frente a la clase multimillonaria y luche por las familias trabajadoras. Por eso apoyo al senador Chris Van Hollen para liderar a los demócratas del Senado".

Van Hollen aún no ha presentado su agenda, pero criticó a Schumer por sus vínculos con Israel y otros intereses especiales.

Aunque Schumer tiene un largo historial de respaldo a Israel, ha criticado con dureza al primer ministro Benjamin Netanyahu y su gestión de la guerra en Gaza.

Schumer dice que cuenta con amplios apoyos

Varios senadores han dicho que respaldan a Schumer, incluido el recién elegido Sherrod Brown, quien derrotó al republicano Jon Husted por Ohio la semana pasada. Más allá de las victorias electorales, quienes lo apoyan afirman que ser líder es un trabajo difícil, que se necesita experiencia y que Schumer se ha probado con éxitos legislativos cuando mantuvieron la cámara alta durante la presidencia de Joe Biden.

"¿Por qué despedirías al mánager cuando acabas de ganar la Serie Mundial?", dijo el senador Angus King, un independiente por Maine que se alinea con los demócratas y tiene voto, en un mensaje en redes sociales.

"Chuck Schumer es uno de los principales arquitectos de las elecciones más exitosas de la historia moderna, y no veo ninguna razón para cambiar el liderazgo que ayudó a hacer posible ese éxito", agregó.

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata por Nevada, también lo respaldó públicamente el jueves por la noche, alegando que fue clave para "asegurar una mayoría histórica. Lo estaré apoyando como nuestro líder demócrata".