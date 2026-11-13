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Choque carretero deja 47 lesionados

Por El Universal

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Choque carretero deja 47 lesionados
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      Coyotepec, Méx.- Un choque entre un tráiler y tres autobuses de pasajeros sobre la autopista México-Querétaro, dejó como saldo 47 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad. En las unidades viajaban estudiantes de una escuela privada del municipio de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo, que se dirigían al Bosque de Chapultepec y al Museo del Niño, en la Ciudad de México.

      El siniestro sucedió a la altura del kilómetro 48, en dirección a la Ciudad de México, cerca del puente de Coyotepec, sitio al que arribaron elementos de Protección Civil y bomberos de esa demarcación, así como de Tepotzotlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), CAPUFE, policía estatal y Guardia Nacional.

      En un video difundido en redes sociales se observa el momento cuando un tráiler se impacta contra uno de los autobuses que transportaba alumnos de la escuela Centro Educativo School House Safari; y dos unidades más también son alcanzadas. El accidente ocurrió mientras llovía, lo que causó que un camión de transporte público derrapara.

      El gobierno municipal de Coyotepec informó que el percance involucró a un tractocamión de la empresa Transmisa y tres autobuses de la empresa ATT, en los que viajaban aproximadamente 120 personas, entre ellas niñas, niños y adultos que se dirigían a una excursión escolar.

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      El accidente vial ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana y fue cerca de las 11:50 horas cuando concluyeron el retiro de las unidades siniestradas.

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