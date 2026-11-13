Aparece joven asesinado en terreno baldío

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El cuerpo sin vida de un joven fue encontrado en un terreno de la colonia El Altillo, perteneciente al municipio de Ciudad Fernández en la Zona Media; presentaba múltiples lesiones por arma blanca y, por ahora, no hay pistas sobre los responsables.

Fue la mañana de este jueves, que transeúntes descubrieron que había un joven tirado en un terreno ubicado en la calle Revolución de la colonia El Altillo, en Ciudad Fernández.

A simple vista, se observaba que tenía lesiones producidas por arma blanca y se dio aviso a los cuerpos de emergencia, acudiendo al sitio paramédicos de Protección Civil Municipal que revisaron al joven, pero se percataron que estaba sin vida.

Elementos de la Policía Municipal de Ciudad Fernández que llegaron al lugar, acordonaron la entrada al terreno y más tarde llegaron agentes de la Policía de Invetigación para iniciar con las indagatorias.

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Se estableció que se trataba de un joven de unos 25 años de edad, que tenía lesiones por arma blanca, aunque se ignora si fue ultimado dentro del terreno o solamente ahí tiraron el cuerpo.

Personal de Servicios Periciales realizó una inspección en el predio y el cuerpo fue enviado al Semefo en donde se le practicaría la autopsia. Por ahora, no ha sido identificado, aunque ya se indaga entre reportes de personas desaparecidas.