Discusión acaba en accidente en la Carr. a Rioverde

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Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este jueves en la carretera a Rioverde, en donde un automóvil quedó totalmente destrozado al ser chocado por dos unidades, al parecer dos conductores iban discutiendo y uno le pegó al otro ocasionando que un tercer vehículo lo chocara.

El incidente se registró a las 11:00 de la mañana, inicialmente los conductores de un automóvil Chevrolet Aveo y una camioneta discutían mientras circulaban por los carriles centrales en dirección al Anillo Periférico Oriente.

Fue a la altura de la calle Zamarripa, en la colonia 21 de Marzo, en donde el conductor de la camioneta le pega al carro al parecer en forma intencional en el costado derecho, proyectándolo contra la guarnición de concreto y un poste de alumbrado público.

Ante los impactos el carro dio medio giro sobre su propio eje y así fue chocado por un automóvil Nissan Marcha de color azul, cuyo conductor no alcanzó a detenerse a tiempo para evitar el percance, todo esto mientras que el conductor de la camioneta se daba a la fuga para evadir cualquier responsabilidad que se le pueda fincar.

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Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a los conductores de los autos pero por suerte no presentaban lesiones graves y no ameritaron ser llevados al hospital.

Los autos quedaron con fuertes daños materiales, el Aveo prácticamente acabó en pérdida total y elementos de la Policía Vial de Soledad llegaron a tomar conocimiento del hecho, ordenando el traslado de los carros a una pensión y se recomendó que los conductores presentaran sus denuncias para que se investigue el paradero del conductor de la camioneta.