Pedro Sánchez enfrenta crisis tras accidente mortal de tren en España

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MADRID (AP) — El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, esperaba aprovechar el descontento generalizado por la dificultad para acceder a una vivienda cuando convocó elecciones anticipadas en octubre. Luego, un tren de alta velocidad embistió a otro causando la muerte de 69 personas y ensombreció al país.

Impacto en la comunidad

Fue la segunda colisión ferroviaria mortal del año en España y no pudo llegar en un peor momento para Sánchez.

Con la campaña electoral ya oficialmente en marcha, el líder progresista de 54 años trabaja para evitar que la tragedia haga descarrilar su mensaje a los votantes. En cambio, ha presentado a un gobierno dispuesto a asumir responsabilidades por los errores ocurridos bajo su gestión. Más aún, ha incorporado la catástrofe al mensaje principal de su campaña: un gobierno de derechas sería peor para los españoles, que necesitan ayuda del Estado en vivienda, sanidad e infraestructura, entre otros.

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"Si hay una lección que extraer de la tragedia ferroviaria de Urda, es que los servicios públicos importan", escribió Sánchez en X tras la colisión. "Eso es lo que nos jugamos".

Puede que sea un mensaje difícil de vender. Hasta este año, no se habían registrado accidentes mortales en la alta velocidad española, y analistas dijeron a The Associated Press que no será fácil restarles importancia.

Estrategia política y apoyo internacional

Sánchez se inspira en las victorias de la izquierda en Brasil y EEUU

En la mañana del 28 de octubre, Sánchez difundía un mensaje de positividad en redes sociales:

"Hay muchos motivos para ser optimista en este país. Respondamos a los haters con datos, inteligencia y humor".

Minutos antes, como pronto sabría, un tren de alta velocidad se estrelló contra otro que estaba parado en la vía al sur de Madrid, y los equipos de rescate tuvieron que buscar a decenas de cuerpos entre los restos.

Aun así, en las últimas semanas ha mantenido un tono alentador, especialmente en sus discursos, luciendo camisetas rojas con lemas aspiracionales como "La fuerza del amor" o "La fuerza de la gente". El jueves por la noche participó en el acto de arranque de su campaña a la reelección en Sevilla, horas antes del inicio oficial a medianoche.

Sánchez también ha intentado impulsar su campaña apuntando a los recientes comicios en Brasil, donde el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva logró la reelección con una remontada en una segunda vuelta, y en Estados Unidos, donde los demócratas se hicieron con el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

"Ha ocurrido en Brasil, ha ocurrido en Estados Unidos y ocurrirá también en España. La clave es la movilización", afirmó en una entrevista con el diario La Vanguardia esta semana.

En España, el presidente del gobierno es elegido por el Parlamento: necesita mayoría absoluta en la primera votación o simple en la segunda, y en ocasiones son necesarias coaliciones o el respaldo de otros partidos.

La estrategia de Sánchez consiste en "inculcar un sentido de esperanza, la idea de que las cosas pueden revertirse, de que el cambio es posible —y, al hacerlo, lanzar una campaña de optimismo y fomentar una visión positiva", explicó Alejandro Quiroga, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

Lula visitará España el lunes y brindará su apoyo a la campaña socialista. No está claro hasta qué punto se beneficiará Sánchez el brillo de un mandatario extranjero; analistas, entre ellos Quiroga, y los propios responsables del PSOE reconocen que la campaña de poco más de dos semanas estará dominada por preocupaciones internas, como la vivienda, la inmigración y la corrupción, además del choque mortal del mes pasado.

Acciones de la autoridad

Convertir la renuncia del ministro de Transportes en una fortaleza de campaña

Seis días después del accidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, renunció. Lo hizo al final de una dura comparecencia parlamentaria en la que fue respondió a preguntas sobre su gestión de la red de alta velocidad del país, la segunda más grande del mundo después de la china.

Desde entonces, Sánchez y sus principales colaboradores han señalado la dimisión del ministro como prueba de que el gobierno asume responsabilidades.

"Hemos dado la cara con absoluta transparencia", escribió Sánchez poco después en X, calificando la decisión del ministro como un "acto de dignidad".

El presidente del gobierno no acudió al funeral de Estado por las víctimas del siniestro celebrado esta semana en Toledo, en el centro del país, quizá por el riesgo a que se produjeran momentos de tensión en la misa, a la que asistieron familiares de los fallecidos.

Pero los votantes de a pie tienen una memoria más corta, y Sánchez parece estar contando con ello, según Quiroga. Aun así, sus rivales de derechas seguramente convertirán los dos accidentes en un tema central de sus campañas y debates, ya que debilitan los argumentos de Sánchez sobre su gestión.

"Hay una sensación de conmoción pública, agravada por la naturaleza de estos accidentes", señaló Montserrat Nebrera, exdirigente conservadora y analista política. "Apunta a un fallo de gestión durante los últimos ocho años".

Varias encuestas de opinión realizadas antes y después del choque del 28 de octubre mostraron al Partido Socialista de Sánchez por detrás de la coalición que formarían el conservador Partido Popular y la ultraderechista Vox.

El foco vuelve a la vivienda tras huelga general y protestas

El miércoles, una protesta nacional contra el aumento vertiginoso de los alquileres y del coste de la vivienda sacó a cientos de miles de personas a la calle de las principales ciudades del país. Llegó en buen momento para Sánchez porque volvió a centrar el debate nacional en torno a los problemas habitacionales en la víspera del arranque de la campaña.

Las manifestaciones formaron parte de una huelga general —la primera en 14 años en España— y la primera cuya principal motivación nació de las frustraciones por la vivienda.

Aunque el PSOE de Sánchez no convocó ni participó en la huelga, su gobierno elogió la iniciativa. Los problemas de asequibilidad suelen ser tradicionalmente más favorables para las políticas de izquierdas, y él ha tratado de calmar a los activistas por la vivienda que, desde el dramático desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, protestan con regularidad.

El rechazo de los partidos de derechas a los dos decretos de emergencia sobre vivienda propuestos por Sánchez sirvió de detonante para la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. Su gobierno sacó adelante uno de los dos el jueves en una comisión parlamentaria interina.

Sánchez y sus aliados esperan que la medida demuestre a los españoles que trabaja en su favor, y que la promesa del PP de derogar el decreto si llega al poder ayude a movilizar a los electores.

"El derecho a la vivienda ganó ayer en la calle y en los centros de trabajo y espero también que gane en las urnas", dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a los legisladores tras la votación.