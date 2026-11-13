Papa León XIV se reúne con víctimas de abuso en Lima

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LIMA (AP) — En su segundo día de visita a Perú, el papa León XIV se reunió con los obispos en el Palacio Arzobispal de Lima y luego celebró una homilía junto a purpurados, sacerdotes, religiosas y seminaristas en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Papa León XIV denuncia machismo y desigualdad social en Perú

Más tarde participó de un encuentro con el pueblo sobre los desafíos y esperanzas para Perú en la plaza ubicada frente a la catedral y sobre el fin de la tarde mantuvo una vigilia con jóvenes en el Estadio Nacional.

A continuación los últimos acontecimientos del día:

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El papa escucha y anima a los jóvenes en multitudinario encuentro

Emily Milagros, una joven catequista, relató al papa los dolorosos momentos que atravesó tras perder a familiares cercanos y a su mejor amiga. En medio de ese profundo sufrimiento, buscó acompañamiento espiritual y conversó con un sacerdote sobre sus dudas respecto a continuar impartiendo catequesis mientras atravesaba un periodo de tanta tristeza.

El sacerdote animó a Emily diciendo que "para servir a dios no tenemos que estar perfectos, sino tener un corazón dispuesto, y así fue, seguí en mi servicio... con el tiempo descubrí que ellos también comenzaron a acompañarme a mí", aseguró Emily.

El papa escuchó a Emily y a otros jóvenes durante la Vigilia de Oración con la juventud en el Estadio Nacional de Lima, considerado uno de los principales escenarios deportivos del país con una capacidad de aproximadamente 47.161 espectadores.

El papa animó a los jóvenes durante la vigilia a seguir a Jesús y a acudir a él cuando sufran, pese a que a veces no encuentren las palabras para rezar.

"¡Fíense de Cristo! Confíen en él como en un verdadero amigo, que los conoce, los ama y nunca los abandona. Esa confianza hará crecer cada día su amistad", dijo León a los miles de jóvenes.

León XIV se reúne con víctimas de abuso clerical en Lima

Durante más de una hora, el papa León se reunió con seis víctimas de abuso clerical, algunas de las cuales habían pertenecido a grupos vinculados al disuelto grupo católico Sodalicio, que ha enfrentado acusaciones de abusos sexuales y psicológicos en Perú.

El Vaticano dijo que León escuchó sus historias dolorosas en una reunión realizada en la Nunciatura de Lima "reflexionando con ellas sobre cómo fomentar un cambio de mentalidad mediante la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, los caminos de sanación y el compromiso de crear entornos seguros".

En 2011, antiguos miembros del Sodalicio denunciaron ante la iglesia abusos cometidos por su fundador, Luis Figari. Sin embargo, ni la iglesia local ni la Santa Sede tomaron medidas concretas hasta que una de las víctimas y un periodista, Pedro Salinas y Paola Ugaz, publicaron un libro en 2015.

El papa Francisco designó una misión especial para investigar al Sodalicio y decidió disolverlo en 2025. Recientemente, una comisión enviada por el Vaticano a Perú dijo que recibió más de 100 denuncias de presuntos abusos.

Más allá del caso del Sodalicio, la base de datos digital BishopAccountability sobre presuntos casos ha identificado a 77 sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos consagrados en Perú que han sido acusados públicamente de abusar sexualmente de menores, pero advierte que pueden ser muchos más en un país mayoritariamente católico como Perú, basándose en tendencias observadas en otros países.

Víctima reclama sanción para religiosos acusados de abuso

José Escardó, una víctima peruana que lleva 26 años haciendo campaña contra el abuso clerical, declaró el jueves —frente a la residencia donde se aloja el papa León XIV en Lima— que la Iglesia católica ha tenido una retórica vacía a la hora de sancionar a los clérigos que cometen delitos.

Escardó señaló que el papa no ha respondido las cartas enviadas por las víctimas desde hace más de un año. Añadió que también habló sobre este asunto con el papa Francisco y con el entonces obispo Robert Prevost, sin haber recibido nunca indicios de que pudiera producirse un cambio que proteja a las víctimas y aparte de la Iglesia a los autores de los abusos.

Asimismo, afirmó que el Vaticano debe dejar de tratar los abusos como una mera debilidad humana. "Él (León XIV) considera que los abusos son un error o una condición humana... Pero lo que nosotros decimos es que es una condición sistémica. El sistema de la Iglesia católica está diseñado para poder brindar impunidad, encubrimiento y además un medio ambiente en el cual los sacerdotes y los religiosos se sientan libres de abusar porque saben que no los van a castigar", sostuvo Escardó.

"Estamos buscando que los papas dejen de hablar y comiencen a introducir políticas de protección a los menores, de prevención, de acceso a la justicia. Queremos que brinden ellos la información que tienen de los abusadores y que no se queden con la información, sino que la envíen a la justicia civil y penal de cada país que corresponda, para que esas personas puedan ser juzgadas", agregó.

León XIV denuncia machismo, discriminación y desigualdad social en Perú

El papa León XIV denunció el jueves la persistencia del machismo y la violencia contra las mujeres en Perú. "Es triste constatar que persiste una mentalidad machista", dijo en un encuentro sobre los desafíos y esperanzas para el futuro en la Plaza Mayor de Lima. Perú registró 154 feminicidios en 2024, según los últimos datos oficiales disponibles.

También cuestionó la discriminación por origen y apariencia, incluso cuando se presenta como humor. "No es posible aceptar expresiones o comportamientos para clasificar, ofender o juzgar a las personas", afirmó. En el país sudamericano la pobreza afectó en 2025 a 30,4% de los hogares con jefes quechua hablantes o aimara hablantes, de acuerdo con cifras oficiales.

El papa advirtió sobre los daños que las apuestas, el alcoholismo y la drogadicción ocasionan a las familias junto con la emigración, las dificultades económicas, los abusos y la violencia doméstica.

León XIV defendió una distribución equitativa de las tareas domésticas y rechazó la subordinación femenina. "No justifica la desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas, ni la subordinación de un cónyuge a otro", sostuvo. También agradeció a madres, tías y abuelas que crían a sus hijos en soledad.

Asimismo, pidió que la riqueza no beneficie exclusivamente a unos pocos y reclamó condiciones laborales compatibles con la vida familiar. El pontífice sostuvo que los recursos deben contribuir al "desarrollo de todos". En 2025, el 25,7% de la población peruana vivía en situación de pobreza, según cifras oficiales.

Fervor desplegado frente a la Catedral

En la Plaza Mayor de Lima, frente a la catedral de la ciudad, miles de peruanos agitaron pañuelos amarillos para dar la bienvenida al pontífice mientras sonaba música andina por los altavoces. Las banderas peruanas se mezclaban con otras de países latinoamericanos como México, Costa Rica y Chile.

Ángel Esquives, de 56 años, nació en Chiclayo, donde tiempo atrás el papa fue el obispo Robert Prevost. "No es solo para nosotros los de Chiclayo, para todo el Perú esto fue una bendición; amamos mucho a Dios", dijo Esquives, un artesano que vive en Lima. Estuvo parado frente a la catedral desde las 3 de la madrugada para ver pasar al papa seis horas después.

Zózimo Pérez asistió con un traje diseñado por él mismo, al que llamó "el Guerrero Inca", con la imagen del pontífice en el pecho y la espalda. Estaba entre lágrimas al ver a León pasear por la plaza con su tocado y capa de colores peruanos. "Este es un regalo del cielo", expresó Pérez, quien agregó que también estaba allí por su difunta madre. "Es un gran sentimiento. Estoy aquí para pedirle a Dios que me dé paciencia".

Otros católicos en las afueras de la catedral hacían campaña contra el abuso sexual, un tema que se espera que esté en la agenda de discusión del papa durante su estadía en Perú. "Esto es grave (en este país)", afirmó Ofelia Marín, quien trabaja en un programa de concientización sobre el acoso. "Hay numerosos casos en el transporte público, por ejemplo. Necesitamos dar información a la gente. Solo vemos los casos grandes".

Llamado a enfrentar los abusos clericales

El papa León XIV pidió a los obispos de Perú enfrentar los abusos dentro de la Iglesia con justicia y reparación. "Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial", dijo el pontífice en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima.

"Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", dijo el papa.

El pronunciamiento ocurre en un país marcado por el escándalo del grupo disuelto Sodalicio de Vida Cristiana, fundado en Perú en 1971. Francisco ordenó su disolución en 2025 tras una investigación vaticana que documentó abusos sexuales, físicos y psicológicos cometidos por sus dirigentes contra miembros de la comunidad religiosa.

Antes del viaje, el peruano José Escardó, quien fue el primero que denunció los abusos del Sodalicio en el año 2000, dijo a medios locales que las medidas eclesiásticas no habían proporcionado suficiente justicia, rendición de cuentas ni reparaciones. Otras víctimas reconocen el apoyo de León XIV, quien las escuchó cuando era obispo y ayudó a impulsar acciones vaticanas.

Las mujeres sienten su respaldo

Nicole Cruz, de 26 años, celebró que el papa abogue por el respeto a las mujeres y su participación en la sociedad, especialmente cuando la violencia de género persiste en Perú.

"Si bien hemos avanzado con el voto de la mujer y en que se nos escuche más, de todas maneras los feminicidios siguen aumentando o se les da más visibilidad", dijo Cuz a AP. La peruana alzaba con emoción un pañuelo amarillo en la Plaza Mayor para celebrar la visita del papa.

Cruz dijo que mantiene la esperanza de que las palabras de Robert Prevost ayuden a unir a las mujeres y que los "hombres entiendan que no nos estamos quejando, sino que queremos ayuda y ser queridas y escuchadas. "Jesús siempre adoró a su mamá", apuntó Cruz, quien agregó que también hubo mujeres "que fueron discípulas".

En medio de los miles de feligreses, se encontraban voluntarias de un programa gubernamental contra el acoso sexual en el transporte público que invitaban a las mujeres damnificadas a presentar denuncias en una comisaría para recibir orientación.

Multitud saluda a León XIV en la Plaza Mayor de Lima

Miles de peruanos se reunieron en la Plaza Mayor de Lima agitando pañuelos amarillos para darle la bienvenida al pontífice que la recorrió en el papa móvil. "¡Te amo!", gritaba una mujer desde la reja de seguridad dispuesta por la policía para evitar que saltaran a la calle.

"No sólo para nosotros los chiclayanos sino para el Perú es una bendición, porque en el norte somos bastante católicos, amamos mucho a Dios", dijo Ángel Esquives, un artesano oriundo de Chiclayo que vive en Lima y salió de su casa a las tres de la mañana para ir al centro histórico a hacer fila para ver lo más cerca posible al papa.