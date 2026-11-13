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A. Benavente se retira de la dirigencia de bomberos

Por Martín Rodríguez

Noviembre 13, 2026 03:00 a.m.
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A. Benavente se retira de la dirigencia de bomberos
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      Con 45 votos a favor, Marco Antonio Sánchez Guerrero, comandante de Bomberos de Chiapas, resultó reelecto presidente de la Asociación Mexicana de Jefes Bomberos con una planilla nueva.

      En la asamblea, el comandante de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, Adolfo Benavente Duque anunció su retiro de la directiva nacional. Luego de su anuncio, dijo que desea parabienes a la nueva generación que participará en la definición de los destinos de los asuntos nacionales que atañen a los cuerpos de intervención, rescate y salvamento.

      De manera adicional, se estableció como sede de la septuagésima primera convención nacional, el municipio de Córdoba, Veracruz.

      Con respecto a la participación de las nuevas generaciones, informó que les esperan nuevos retos que deberán afrontar con su criterio joven. 

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      Benavente Duque dijo que la reflexión central del congreso que concluyó este jueves, es que los bomberos deben entender que vienen cambios administrativos de acuerdo a la nueva realidad nacional, tienen criterios nuevos para la administración de las emergencias, además de nuevos criterios de respuesta para siniestros en edificios altos.

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