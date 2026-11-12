¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Las exalumnas de la Generación ´86 del Colegio del Sagrado Corazón volvieron a reunirse para compartir una tarde de recuerdos, anécdotas y buenos momentos.

La convivencia fue una oportunidad para ponerse al día, recordar sus años escolares y rememorar algunas de las experiencias que compartieron durante aquella etapa.

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Entre abrazos, sonrisas y brindis, las asistentes disfrutaron de la compañía de quienes han formado parte de su historia, en un encuentro que demostró que el tiempo no ha restado cercanía a esta amistad.

La reunión concluyó con el entusiasmo de volver a encontrarse y seguir sumando momentos juntas.