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¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

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¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

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¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Exalumnas del Colegio del Sagrado Corazón compartieron una tarde de recuerdos, anécdotas y reencuentros para celebrar los años de amistad que las unen.

Por Nallely González PULSO

Noviembre 12, 2026 01:28 p.m.
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Al ritmo de sus canciones favoritas, revivieron la complicidad de aquellos años.

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PIlar Rivera y Verónica Sánchez.

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Patricia Aristegui, Lourdes del Valle y Marcela Ress.

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Aurora García, Marcela Ress y Krista Alvarado.

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Una amistad que comenzó en las aulas y continúa con los años.

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Verónica Cruz y Laura Izaguirre.

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Una noche para bailar, reír y seguir creando historias juntas.

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El paso del tiempo no ha cambiado la complicidad entre ellas.

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Un encuentro para celebrar una amistad que permanece.

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Patricia Aristegui, Lourdes del Valle y Marcela Ress.

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Las integrantes de la Generación ´86 disfrutaron de un esperado reencuentro.

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Las exalumnas compartieron anécdotas y recuerdos de su etapa escolar.

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Gloria y Adriana González.

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Una tarde para ponerse al día y recordar viejos tiempos.

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Las organizadoras: Marcel aREss, Patricia Aristegui, Sandra Burgos y Mari Bárcenas.

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Lupita Quibrera y Alejandra Robles.

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Laura Franco, Chela González y Bety Camacho.

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Los recuerdos de colegio dieron paso a buenos momentos.

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Nancy Ochoa y Vianey Martínez.

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Mónica Ramos y Lupita Bárcenas.

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Martha Carrillo, Gabriela González y Montserrat Gómez.

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Mari Bárcenas y Marusa Maza.

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Los buenos recuerdos también se celebraron al ritmo de la música.

Las exalumnas de la Generación ´86 del Colegio del Sagrado Corazón volvieron a reunirse para compartir una tarde de recuerdos, anécdotas y buenos momentos.

 

La convivencia fue una oportunidad para ponerse al día, recordar sus años escolares y rememorar algunas de las experiencias que compartieron durante aquella etapa.

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Entre abrazos, sonrisas y brindis, las asistentes disfrutaron de la compañía de quienes han formado parte de su historia, en un encuentro que demostró que el tiempo no ha restado cercanía a esta amistad.

La reunión concluyó con el entusiasmo de volver a encontrarse y seguir sumando momentos juntas.

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