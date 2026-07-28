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Cierran 110 kms de autopista por incendio forestal

La interestatal en Oregon resultó afectada por las llamas; evacuan una localidad

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran 110 kms de autopista por incendio forestal
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      PORTLAND, Oregon.- Un tramo de una importante autopista interestatal en Oregon tuvo que ser cerrado a la circulación el lunes debido a un incendio forestal que obligó a evacuar una pequeña localidad.

      El incendio obligó al cierre de un tramo de 110 kilómetros entre Baker City y Ontario, cerca de los límites con Idaho, antes de ser reabierto más tarde, informó el Departamento de Transporte de Oregon. 

      La I-84 es una vía clave que se extiende desde Portland, atraviesa el desfiladero del río Columbia hacia el este de Oregon antes de cruzar el río Snake, pasando por Boise.

      Incendios forestales difíciles de combatir han ardido en el oeste de Estados Unidos este verano luego de varios meses de clima árido, la falta de nieve sin precedentes en algunas zonas, olas de calor y vientos erráticos. 

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      Autoridades federales anunciaron el sábado que un cuarto bombero murió por sus heridas, después de que él y varios de sus compañeros se vieron superados el mes pasado por un incendio forestal cerca de los límites entre Colorado y Utah.

      El incendio entre Oregon e Idaho, a unos 19 kilómetros (12 millas) al noreste del pequeño pueblo de Huntington, el cual se encontraba bajo una orden de evacuación de Nivel 3, que significa que sus aproximadamente 500 residentes debían abandonar el área de inmediato.

      Impulsado por condiciones calurosas, secas y con brisa, el incendio ha consumido casi 186 kilómetros cuadrados y, hasta ayer lunes, estaba contenido en un 0%.

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