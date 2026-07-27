Discrepa Finanzas sobre el pago de sus nóminas: C.O.

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Durante junio, diez dependencias, organismos y poderes de San Luis Potosí recibieron más de 343 millones de pesos para el pago de sueldos. Sin embargo, al comparar esos recursos con la información que algunas instituciones publican por separado, aparecen diferencias considerables que ponen en duda la transparencia y veracidad de sus reportes.

Una investigación realizada por la organización Ciudadanos Observando, basada en los reportes de egresos publicados por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, reveló cuáles fueron las diez instituciones públicas que recibieron las mayores cantidades de dinero para pagar sueldos durante junio.

La información aparece publicada en la Plataforma Estatal de Transparencia. Según los registros de la Secretaría de Finanzas, estas diez instituciones recibieron en conjunto 343 millones 273 mil 577 pesos bajo el concepto de sueldos.

La Fiscalía General del Estado encabeza la lista. Durante junio recibió 108 millones 411 mil 210 pesos para el pago de sueldos.

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En segundo lugar, aparece el Poder Judicial del Estado, con 96 millones 86 mil 854 pesos.

Entre ambas instituciones recibieron más de 204 millones de pesos, casi el 60 por ciento de todo el dinero entregado a las diez instituciones con las nóminas más altas.

El tercer lugar corresponde al Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, con 33 millones 333 mil 331 pesos.

Después aparece el Congreso del Estado, que recibió 23 millones 114 mil 368 pesos, seguido muy de cerca por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, con 22 millones 932 mil 395 pesos.

En sexto lugar está el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF Estatal, con 22 millones 21 mil 865 pesos.

La lista continúa con el Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga "Profesor Carlos Jonguitud Barrios", que recibió 11 millones 586 mil 893 pesos.

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí recibió 11 millones 350 mil 256 pesos; la Junta Estatal de Caminos, 8 millones 620 mil 409 pesos, y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 5 millones 815 mil 994 pesos.

Discrepancia

La organización comparó los recursos entregados por la Secretaría de Finanzas con la información publicada directamente por algunos organismos.

Entre los casos revisados se encuentran el Congreso del Estado y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado. En ambos casos existen diferencias considerables entre el dinero recibido para sueldos y lo que ellos mismos reportan como gastos de nómina o remuneraciones al personal.

Ciudadanos Observando estableció que la ciudadanía no debería adivinar qué incluye cada cantidad ni intentar descifrar archivos confusos para saber cuánto cuesta realmente la nómina pública.

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Recordó que l artículo 84, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado obliga a las instituciones a publicar la remuneración bruta y neta de todos sus servidores públicos.

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La obligación. Señala el texto, no se limita al sueldo. También deben darse a conocer las prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos adicionales y sistemas de compensación, además de especificar cada cuánto se realiza el pago.

"Cuando la Secretaría de Finanzas publica una cantidad y el organismo beneficiado reporta otra, la transparencia pierde credibilidad y se generan muchas dudas", sentenció el organismo ciudadano.

Mientras las cifras no coincidan y nadie aclare las diferencias, continuará la duda sobre cuánto cuestan realmente las nóminas públicas de San Luis Potosí, concluyó la organización.