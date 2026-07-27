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Ejército y GN detectaron movimientos inusuales en La Pila: EGC

Hace un mes, se establecieron bases de vigilancia a petición de las fuerzas federales, explicó el alcalde

Por Rolando Morales

Julio 27, 2026 12:07 p.m.
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Enrique Galindo Ceballos / Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que desde hace aproximadamente un mes autoridades federales reforzaron su presencia en la delegación de La Pila tras detectar movimientos inusuales de personas en la zona, situación que derivó en el establecimiento de bases de vigilancia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, semanas antes del ataque armado ocurrido el pasado domingo que dejó tres elementos de la Guardia Civil Estatal abatidos.

      Cuestionado sobre los hechos violentos registrados en la delegación municipal, el edil señaló que aún existe poca información oficial sobre lo sucedido y pidió evitar especulaciones respecto a los móviles del ataque o la posible participación de grupos delictivos.

      Galindo explicó que desde hace entre 20 y 25 días las fuerzas federales solicitaron al Ayuntamiento el uso de una instalación municipal para establecer un punto de vigilancia en La Pila, petición que fue atendida por la administración capitalina. Indicó que esta decisión se tomó luego de detectar la presencia de personas ajenas a la comunidad y ante la relevancia estratégica que ha adquirido el corredor que conecta La Pila con Villa de Reyes a través de caminos interiores.

      "Lo que sí habíamos ya detectado es que era un circuito Villa de Reyes-La Pila y que había llamado la atención que el Ejército y la Guardia se habían establecido", comentó.

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      El alcalde precisó que desconoce si el ataque estaría relacionado con actividades como el robo de hidrocarburos u otros delitos, ya que hasta el momento las autoridades no han dado a conocer información concluyente sobre los hechos. No obstante, reconoció que la percepción de inseguridad entre habitantes de la zona coincide con los reportes que han recibido tanto el municipio como las corporaciones estatales.

      Asimismo, señaló que desde el domingo existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender la situación. Añadió que durante las próximas horas se definirán nuevos operativos para fortalecer la seguridad no solo en La Pila, sino en todo el corredor que comunica a esta delegación con Villa de Reyes.

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