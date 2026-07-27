Atacan a policías estatales; tres pierden la vida

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Tres elementos de la Guardia Civil Estatal, perdieron la vida durante un ataque armado al ser sorprendidos por delincuentes cuando realizaban patrullajes en la comunidad de Cerritos, perteneciente a la delegación La Pila; en el operativo posterior se logró la detención de uno de los presuntos participantes y las investigaciones continúan por parte de las autoridades.

Fue la mañana de este domingo, cuando los agentes estatales fueron agredidos a balazos en un camino vecinal de la comunidad referida, en donde se confirmó la muerte de tres policías, dos hombres y una mujer.

Una vez reportado el hecho, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegó un operativo en la zona para la localización con la participación coordinada de las instituciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno, como la Guardia Civil Estatal, Policía de Investigación, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

En el operativo participaron decenas de agentes policiales que en patrullas recorrieron la zona del ataque, instalando retenes para revisión de vehículos que pudieran parecer sospechosos; se incluyó, también, el helicóptero del gobierno estatal que mantuvo vigilancia aérea en coordinación con los agentes en tierra.

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La Fiscalía General del Estado, por su parte, anunció la detención de uno de los supuestos participantes durante el operativo, el cual fue detectado cuando huía a bordo de un automóvil que le fue asegurado; por ahora se le investiga para que aporte información sobre el resto de los atacantes y proceder como lo marca la ley.

De acuerdo a informes de la Fiscalía, la detención se dio en acciones coordinadas con fuerzas estatales y federales, además se abrió una carpeta de investigación y se realizan las diligencias correspondientes; de momento no proporcionó mayores detalles sobre el detenido y tampoco lo identificó por nombre.

El operativo de rastreo y búsqueda se activó después de que los números de emergencia reportaran la agresión a los policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que "se mantiene el despliegue coordinado de manera interinstitucional y se han detectado algunos reportes falsos que buscan generar movilizaciones innecesarias de las corporaciones de seguridad".

Indicó que hasta el momento no se han registrado situaciones adicionales relacionadas con dichos llamados de auxilio, que resultan ser falsos.

Exhortó a la población a evitar compartir información no verificada y utilizar los números de emergencia de manera responsable, mientras que las autoridades mantienen presencia y vigilancia para atender cualquier situación real.

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En forma extraoficial trascendió que los policías caídos en el cumplimiento de su deber son el policía primero Jesús Salazar Santos y la policía tercero Michelle Guadalupe Stevens Martínez, ambos originarios de Ciudad Valles, así como el policía tercero Mariano Martínez Bautista, originario del municipio de Tampamolón Corona.

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Las investigaciones de los hechos continuarán por parte de las corporaciones policiales, quienes habrán de informar de manera puntual sin afectar el desarrollo de las mismas.