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Auto es arrastrado por el tren; hay cinco lesionados

La máquina embistió al coche en cruce de Camino a Peñasco y Periférico Norte

Por Redacción

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Auto es arrastrado por el tren; hay cinco lesionados
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      Un auto que intentó ganarle el paso al tren fue arrastrado varios metros. Los cinco ocupantes del vehículo resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital.

      La tarde de este domingo, alrededor de las 17:30 horas, en el cruce del tren en el Camino a Peñasco y el Periférico Norte, el conductor de un Chevrolet Chevy, de color rojo, intentó cruzar las vías México-Laredo para ganarle el paso al convoy, que viajaba de norte a sur, cuando fue impactado en la puerta del piloto y arrastrado por las mismas vías hasta que la máquina se detuvo.

      Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, así como del Centro Regulador de Urgencias Médicas y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes valoraron a los afectados. Los tripulantes presentaban múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo cual tuvieron que ser llevados a una clínica para continuar con su atención médica.

      Momentos después, elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el lugar, al tiempo que tomaron conocimiento del hecho.

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      Asimismo, una multitud se aglutinó en el espacio del accidente. Mientras unos solamente veían las acciones de rescate de los cuerpos de emergencia, otros, los que fueron testigos del impacto, intentaron ayudar a los afectados a salir del vehículo, que terminó prácticamente en pérdida total.

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