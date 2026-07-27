Debe gobierno 3 mil 300 mdp a tres bancos
Los pidió prestados a finales del 2025 y deberán liquidarse antes del 2 de diciembre de este año
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En un lapso de entre cuatro y cinco meses, el Gobierno del Estado deberá pagar 3 mil 300 millones de pesos por cinco créditos quirografarios solicitados a finales del año pasado, es decir, deberá cubrir un promedio mensual variable estimado de 825 millones de pesos considerando que el plazo para saldar cuatro empréstitos es el próximo 9 de diciembre.
Detalles confirmados
Hasta el 30 de junio de 2026, la administración gallardista mantenía un adeudo de 3 mil 700 millones de pesos con tres instituciones bancarias, precisa el informe analítico del segundo trimestre de la deuda pública de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Estos corresponden a mil millones y 800 millones de pesos con Banorte; 400 millones de pesos con BBVA y 300 millones de pesos con Santander, los cuales tienen como límite de pago el 9 de noviembre del 2026.
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Cronología del caso
En tanto, el quinto por mil 200 millones con Santander, se tendrá que saldar el 2 de diciembre, según establecen los contratos adquiridos con las entidades financiadoras.
De los cinco préstamos bancarios a un plazo de 365 días, la Secretaría de Finanzas sólo ha depositado 400 millones de pesos en el quinto empréstito, equivalente a una amortización del 11 por ciento del total contratado.
El reporte complementa que se pagaron 135 millones 572 mil 690 pesos por concepto de intereses, distribuidos en diferentes cantidades de todos los montos.
Con la información expuesta por la Sefin, significa que entre cuatro y cinco meses tiene la obligación de cubrir el 89 por ciento del endeudamiento requerido a finales del año pasado.
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