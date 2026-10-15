Cierran las escuelas en Estambul por lluvias

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Estambul, Turquía.- Escuelas cerraron, empleados públicos no pudieron ir a trabajar y muchos habitantes tuvieron que quedarse en casa el miércoles en Estambul debido a inundaciones provocadas por fuertes lluvias.

Reportes de medios indicaron que el aguacero inundó viviendas y comercios y anegó carreteras y pasos subterráneos, dejando vehículos varados y causando caos vial en la ciudad de unos 16 millones de habitantes. No hubo reportes de lesiones graves.

En un distrito, transeúntes rescataron a una mujer que era arrastrada por una calle por las aguas, según imágenes obtenidas por la televisión NTV. Los bomberos rescataron a otra persona que estaba atrapada dentro de un sótano inundado, señaló el reporte.

Las imágenes muestran varios autos estacionados siendo arrastrados por las inundaciones en otro vecindario.

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La oficina del gobernador informó que la educación se suspendería por un día el jueves, y que los empleados públicos con discapacidad y las madres con niños pequeños quedarían en licencia.

Aconsejó a los residentes permanecer en casa a menos que viajar fuera absolutamente necesario y pidió a quienes viven en apartamentos en sótanos pasar la noche en otro lugar. El uso de motocicletas quedó prohibido.