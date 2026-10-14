Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Con la proximidad de las festividades del Día de Muertos, las familias en la capital del país comienzan los preparativos para montar los tradicionales altares.

SEDEMA impulsa venta directa de cempasúchil en CDMX

Un elemento indispensable en estas ofrendas es la flor de cempasúchil, símbolo emblemático que adorna los hogares durante esta época. Para impulsar el consumo local y apoyar directamente a los productores locales, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México y la Dirección General de Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) difundieron los puntos clave de venta de cempasúchil cultivado en el suelo de conservación.

De acuerdo con la información oficial distribuida por las autoridades ambientales capitalinas, existen varios mercados tradicionales ubicados principalmente en las alcaldías Xochimilco y Tláhuac donde se comercializan estas plantas de manera directa:

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- Mercado de Flores y Plantas Madreselva: Ubicado en Calle Madreselva 15BIS, Colonia Xaltocan, Alcaldía Xochimilco. Mantiene un horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a 19:00 horas.

- Mercado de Plantas y Flores Acuexcomatl: Localizado en Avenida Año de Juárez 2, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco. Atiende de lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas.

- Mercado de Plantas y Flores Campo 7: Se encuentra en Francisco Goitia S/N, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco (dentro del Deportivo Xochimilco). Abre de lunes a domingo de 6:00 a 16:00 horas.

- Mercado San Francisco Tlaltenco: Situado en Carlos A. Vidal, San Francisco Tlaltenco, Guadalupe, Tláhuac. Opera de martes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

- Mercado de Plantas y Flores "Cuemanquito": Ubicado en Avenida Canal Nacional 2000, Coapa, Cuemanco, Xochimilco. Ofrece atención de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas, con algunos locales que extienden su horario hasta las 18:00 o 19:00 horas.

Características distintivas de la flor de cempasúchil nativa

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la flor de cempasúchil nativa (conocida comercialmente como flor de corte o de maceta nativa) presenta características distintivas frente a las variedades híbridas e importadas:

Presentación y formato de venta: La flor nativa mexicana suele venderse comúnmente en manojos o ramos cortados directamente del campo, mientras que las versiones producidas con semillas importadas suelen comercializarse en macetas pequeñas.

Intensidad del aroma: El cempasúchil mexicano posee un aroma sumamente intenso, a diferencia de las variedades importadas, cuya fragancia resulta notablemente más tenue.

Tamaño y resistencia del tallo: La variedad nativa cuenta con tallos más largos y resistentes; en contraste, las flores de semillas importadas tienden a ser de menor tamaño y presentan una apariencia más uniforme.

Gama cromática: La flor nacional ofrece una variedad de colores que va desde el amarillo vibrante hasta tonos anaranjados y rojizos profundos.

Para respaldar la economía local y fomentar el comercio justo, especialistas de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recomiendan acudir a los mercados sobre ruedas y centros de acopio en las zonas agrícolas de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

Adquirir estas plantas sin intermediarios garantiza un pago directo a las familias campesinas, contribuye a la conservación de los humedales y chinampas de la capital y asegura un producto fresco y sustentable para la temporada festiva.