logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas

La Secretaría del Medio Ambiente señala mercados clave para adquirir cempasúchil cultivado en CDMX.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 05:57 p.m.
A
Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Con la proximidad de las festividades del Día de Muertos, las familias en la capital del país comienzan los preparativos para montar los tradicionales altares.

      SEDEMA impulsa venta directa de cempasúchil en CDMX

      Un elemento indispensable en estas ofrendas es la flor de cempasúchil, símbolo emblemático que adorna los hogares durante esta época. Para impulsar el consumo local y apoyar directamente a los productores locales, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México y la Dirección General de Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) difundieron los puntos clave de venta de cempasúchil cultivado en el suelo de conservación.

      De acuerdo con la información oficial distribuida por las autoridades ambientales capitalinas, existen varios mercados tradicionales ubicados principalmente en las alcaldías Xochimilco y Tláhuac donde se comercializan estas plantas de manera directa:

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      - Mercado de Flores y Plantas Madreselva: Ubicado en Calle Madreselva 15BIS, Colonia Xaltocan, Alcaldía Xochimilco. Mantiene un horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a 19:00 horas.

      - Mercado de Plantas y Flores Acuexcomatl: Localizado en Avenida Año de Juárez 2, San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco. Atiende de lunes a domingo de 7:00 a 19:00 horas.

      - Mercado de Plantas y Flores Campo 7: Se encuentra en Francisco Goitia S/N, Barrio San Pedro, Alcaldía Xochimilco (dentro del Deportivo Xochimilco). Abre de lunes a domingo de 6:00 a 16:00 horas.

      - Mercado San Francisco Tlaltenco: Situado en Carlos A. Vidal, San Francisco Tlaltenco, Guadalupe, Tláhuac. Opera de martes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

      - Mercado de Plantas y Flores "Cuemanquito": Ubicado en Avenida Canal Nacional 2000, Coapa, Cuemanco, Xochimilco. Ofrece atención de lunes a domingo de 8:00 a 16:00 horas, con algunos locales que extienden su horario hasta las 18:00 o 19:00 horas.

      Características distintivas de la flor de cempasúchil nativa

      De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la flor de cempasúchil nativa (conocida comercialmente como flor de corte o de maceta nativa) presenta características distintivas frente a las variedades híbridas e importadas:

      Presentación y formato de venta: La flor nativa mexicana suele venderse comúnmente en manojos o ramos cortados directamente del campo, mientras que las versiones producidas con semillas importadas suelen comercializarse en macetas pequeñas.

      Intensidad del aroma: El cempasúchil mexicano posee un aroma sumamente intenso, a diferencia de las variedades importadas, cuya fragancia resulta notablemente más tenue.

      Tamaño y resistencia del tallo: La variedad nativa cuenta con tallos más largos y resistentes; en contraste, las flores de semillas importadas tienden a ser de menor tamaño y presentan una apariencia más uniforme.

      Gama cromática: La flor nacional ofrece una variedad de colores que va desde el amarillo vibrante hasta tonos anaranjados y rojizos profundos.

      Para respaldar la economía local y fomentar el comercio justo, especialistas de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recomiendan acudir a los mercados sobre ruedas y centros de acopio en las zonas agrícolas de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.

      Adquirir estas plantas sin intermediarios garantiza un pago directo a las familias campesinas, contribuye a la conservación de los humedales y chinampas de la capital y asegura un producto fresco y sustentable para la temporada festiva.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas
      Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas

      Flores de cempasúchil mexicanas; dónde adquirirlas

      SLP

      El Universal

      La Secretaría del Medio Ambiente señala mercados clave para adquirir cempasúchil cultivado en CDMX.

      Ken Salazar presenta su libro en México
      Ken Salazar presenta su libro en México

      Ken Salazar presenta su libro en México

      SLP

      El Universal

      Ken Salazar subraya la importancia de incluir a gobiernos estatales en seguridad.

      Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial
      Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial

      Trabajadores del IMSS exigen conteo público de votos en consulta salarial

      SLP

      El Universal

      La consulta salarial del IMSS registra alta participación y rechazo al aumento propuesto, con exigencias de transparencia en el proceso.

      Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN
      Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN

      Sergio Mayer rechaza sumarse al PAN

      SLP

      El Universal

      Luis Morales Flores asumió la curul que dejó Mayer, quien renunció a su militancia pero no al grupo parlamentario.