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Mike Tyson reveló encuentro con Brad Pitt y su exesposa

Robin Givens aclaró que nunca tuvo una relación íntima con Brad Pitt, a pesar de la cercanía.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 05:50 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- El mundo del boxeo y las celebridades suele ir de la mano, pero esta anécdota de Mike Tyson, excampeón mundial de los pesos pesados, y Brad Pitt, famoso actor de Hollywood, cruzó todos los límites, ya que el legendario pugilista reveló los detalles de una noche en la que encontró en una situación incómoda al ganador de dos Oscar junto a su exesposa, Robin Givens.

      Revelación de Mike Tyson sobre Brad Pitt y Robin Givens

      Durante una entrevista con Theo Von para el pódcast "This Past Weekend", Tyson fue cuestionado si otro hombre le había "robado" a alguna de sus mujeres o amantes en su vida, y al compartir esta historia con Pitt, mencionó: "No me la robó, pero mi esposa y yo estábamos pasando por un divorcio".

      Según relata el boxeador que terminó su carrera con 50 victorias, 7 derrotas y 2 sin resultado, la relación con Givens estaba en su última etapa; sin embargo, todavía mantenían relaciones íntimas.

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      Detalles confirmados sobre el encuentro

      Sin embargo, una vez fue a visitarla y Givens no estaba en su hogar. "Un día fui a su casa y no estaba nadie", agregó.

      Tyson la esperó, y la vio regresar en un BMW que él mismo le había regalado, acompañada por un hombre al que inicialmente confundió con un compañero de trabajo, pero el acompañante era Brad Pitt.

      "Subiendo por la carretera en el BMW que yo le compré, y ella tenía a ese Brad Pitt al lado", aseguró el exboxeador estadounidense, aunque Givens se encargó de aclarar la situación. Años más tarde, explicó que sí estaba junto al famoso actor de "Troya" y "El club de la pelea", entre otros grandes éxitos, pero que nunca tuvieron relaciones íntimas.

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