logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

El arquero caboverdiano no alcanzó el mínimo de partidos para renovar contrato en Colo Colo.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 06:09 p.m.
A
Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026, el futuro de Vozinha parece tomar un rumbo inesperado. El arquero de la Selección de Cabo Verde, quien actualmente milita en Colo Colo de Chile, estaría viviendo sus últimos días en el conjunto chileno tras no cumplir con las expectativas generadas por su llegada.

      Vozinha y su rendimiento en Colo Colo

      De acuerdo con reportes surgidos en Chile, la directiva del club mantiene serias dudas sobre la continuidad del experimentado guardameta de 40 años, cuya participación ha sido mucho menor a la esperada. La situación podría derivar en su salida como agente libre una vez que concluya su vínculo con la institución.

      Vozinha firmó un contrato por seis meses con una cláusula de renovación automática hasta finales de 2027. Sin embargo, el acuerdo estaba sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos deportivos y comerciales, entre ellos disputar al menos el 50 por ciento de los partidos oficiales del equipo, una meta que quedó lejos de alcanzar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Condiciones del contrato y posible salida

      El veterano portero apenas ha tenido actividad en tres de los 12 encuentros que ha disputado Colo Colo desde su llegada, una cifra insuficiente para activar la extensión automática de su contrato. A ello se suma que el impacto comercial de su fichaje tampoco habría cumplido las proyecciones establecidas por la institución.

      Este escenario ha disparado las especulaciones sobre una inminente salida del arquero caboverdiano, quien estaría cada vez más cerca de despedirse del futbol chileno y comenzar la búsqueda de un nuevo equipo para prolongar su carrera profesional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo
      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

      Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

      SLP

      El Universal

      El arquero caboverdiano no alcanzó el mínimo de partidos para renovar contrato en Colo Colo.

      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso
      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

      Clarence Seedorf asume como técnico de Corinthians en riesgo de descenso

      SLP

      AP

      Corinthians ocupa el puesto 16 con 32 puntos tras 30 partidos y busca revertir su mala racha.

      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium
      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium

      PSG vence al Manchester City en el Etihad Stadium

      SLP

      EFE

      El equipo francés mostró un juego colectivo sólido y aprovechó la estrategia de Luis Enrique para ganar.

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico
      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      Dan cuatro partidos de sanción a Vinícius; se perderá el clásico

      SLP

      EFE

      La RFEF desestimó las alegaciones del Real Madrid y confirmó el castigo