Vozinha podría vivir sus últimos días en Colo Colo

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Luego de convertirse en una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026, el futuro de Vozinha parece tomar un rumbo inesperado. El arquero de la Selección de Cabo Verde, quien actualmente milita en Colo Colo de Chile, estaría viviendo sus últimos días en el conjunto chileno tras no cumplir con las expectativas generadas por su llegada.

Vozinha y su rendimiento en Colo Colo

De acuerdo con reportes surgidos en Chile, la directiva del club mantiene serias dudas sobre la continuidad del experimentado guardameta de 40 años, cuya participación ha sido mucho menor a la esperada. La situación podría derivar en su salida como agente libre una vez que concluya su vínculo con la institución.

Vozinha firmó un contrato por seis meses con una cláusula de renovación automática hasta finales de 2027. Sin embargo, el acuerdo estaba sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos deportivos y comerciales, entre ellos disputar al menos el 50 por ciento de los partidos oficiales del equipo, una meta que quedó lejos de alcanzar.

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Condiciones del contrato y posible salida

El veterano portero apenas ha tenido actividad en tres de los 12 encuentros que ha disputado Colo Colo desde su llegada, una cifra insuficiente para activar la extensión automática de su contrato. A ello se suma que el impacto comercial de su fichaje tampoco habría cumplido las proyecciones establecidas por la institución.

Este escenario ha disparado las especulaciones sobre una inminente salida del arquero caboverdiano, quien estaría cada vez más cerca de despedirse del futbol chileno y comenzar la búsqueda de un nuevo equipo para prolongar su carrera profesional.