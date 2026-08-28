Tres palestinos mueren en ataque israelí en Yenín, Cisjordania

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Ataques aéreos israelíes mataron a cinco personas en Gaza y a tres en Cisjordania el viernes, a pesar de un frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Por su parte, miles de marineros siguen varados en el Golfo Pérsico por la guerra con Irán, cuando Irán promociona un acuerdo energético con Rusia y Estados Unidos ha impuesto restricciones a un importante banco egipcio por sus vínculos con Irán.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos del viernes en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio.

Ataques israelíes en Gaza matan a 5

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Ataques israelíes en Gaza cobraron la vida de cinco personas, indicaron el viernes funcionarios de hospitales locales.

Dos hermanos y un tercer pariente murieron el viernes en un ataque israelí contra la casa de la familia a las afueras de Jan Yunis, dijeron funcionarios del Hospital Nasser. El ejército israelí aseguró que no tenía conocimiento de una operación en la ciudad.

Dos ataques israelíes separados mataron a una persona cada uno en Ciudad de Gaza el viernes, según funcionarios de salud del Hospital Shifa. El ejército israelí confirmó que atacó dos zonas separadas en la ciudad, sin dar más detalles.

Las cinco muertes son las últimas en Gaza desde la entrada en vigor en octubre de acuerdo de alto el fuego. Aunque los combates más intensos han disminuido, las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos que cobraron la vida de al menos 1.303 palestinos, de acuerdo con funcionarios de salud en Gaza.

Ataque de Israel mata a 3 en Yenín

El ejército israelí anunció que mató a tres palestinos en un ataque aéreo en la ciudad cisjordana de Yenín el viernes, describiendo a uno de los fallecidos como un operativo de Hamás y a los otros dos como cómplices.

El ejército identificó a uno de los objetivos como Qais Bitawi, de quien se alegó que estaba "involucrado en impulsar una actividad terrorista significativa". El Ministerio de Salud palestino confirmó que Bitawi había muerto, junto con otros dos. Hamás condenó el ataque como un "crimen atroz".

La violencia ha aumentado en Cisjordania, donde al menos 87 palestinos han muerto este año en ataques de colonos y soldados israelíes, según funcionarios palestinos. Tres israelíes han sido asesinados por palestinos en 2026.

Líder supremo iraní prohíbe medidas que socaven unidad nacional

El líder de Irán, Moytabá Jamenei, declaró el viernes que están prohibidas las medidas que socaven la unidad nacional en los ámbitos político, de seguridad, cultural, social o económico.

En un mensaje con motivo de la Semana del Gobierno de Irán, Jamenei dijo que toda decisión importante del gobierno debe tener en cuenta su posible impacto en la "cohesión social". Advirtió que incluso medidas respaldadas por algunos podrían, en última instancia, ser perjudiciales si se ignoran sus consecuencias sociales más amplias.

"Cualquier declaración que genere desesperanza o debilite la motivación nacional y pública", así como lo que calificó de falsas divisiones como "guerra o negociaciones", "consenso o radicalismo" y "compromiso o belicismo", podría dañar al país, dijo Jamenei.

Miles de marineros varados por la guerra con Irán

La agencia marítima de la ONU informó el viernes que 19 marineros han muerto y que al menos 6.000 siguen varados en cientos de barcos incapaces de salir de la región desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero .

Ha habido al menos 70 ataques contra el transporte marítimo internacional en el Golfo Pérsico, según la Organización Marítima Internacional.

Aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo pasaban por la vital vía fluvial comercial en la boca del Golfo Pérsico antes de la guerra.

Irán y Rusia buscan reactivar acuerdo energético

El embajador de Irán en Rusia señaló el viernes que ambos países buscan profundizar los lazos entre sus redes energéticas reactivando un plan que data de 2022, según medios estatales iraníes.

Umud Shokri, investigador de la Universidad George Mason, dijo que el plan contempla canalizar 55.000 millones de metros cúbicos de gas ruso al año hacia Irán, a través de Azerbaiyán.

Resaltó que eso ayudará a Irán a sobrellevar la presión económica de Estados Unidos al aliviar la escasez estacional de gas, aunque hay obstáculos significativos, ya que ampliar la infraestructura sería costoso y llevaría tiempo.

EEUU impone restricciones a banco egipcio

El gobierno del presidente Donald Trump está tomando medidas para limitar las operaciones de un banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos.

Banque Misr, el segundo banco más grande de Egipto, es acusado de servir como un salvavidas económico para el liderazgo de Irán. Pero bajo una nueva norma propuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las sucursales emiratíes del banco quedarán desconectadas del acceso al sistema financiero estadounidense.

El Banco Central de Egipto aseguró que estaba en contacto con las autoridades estadounidenses y que las restricciones se limitan a las sucursales de Banque Misr en los EAU y se relacionan únicamente con transferencias en dólares. Ningún otro banco egipcio se ve afectado.

Irán objeta presión económica de EEUU

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó el viernes una nueva ronda de medidas económicas de Estados Unidos contra el país, calificándolas de "terrorismo económico" y anunció que Teherán utilizará todos los medios disponibles para contrarrestarlas.

El Ministerio agregó que las sanciones violaban el derecho internacional e instó a otros países a abstenerse de aplicarlas. Acusó a Washington de utilizar el dólar estadounidense para presionar a otros países a cumplir con sus políticas.

A principios de esta semana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prometió aislar por completo a Irán de la economía global y amenazó a los países que sigan haciendo negocios con Irán con sanciones secundarias.

Finlandia dejará de ayudar a agencia de ONU para Palestina

Finlandia anunció que no extenderá un acuerdo para proporcionar ayuda humanitaria con la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, o UNRWA .

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que ha acusado a la agencia de la ONU de ser un "foco de terrorismo", acogió con satisfacción la noticia. La UNRWA no ha dado respuesta a una solicitud de comentarios.

Finlandia proporcionó a la UNRWA 5 millones de euros (5,8 millones de dólares) anuales en virtud de un acuerdo plurianual que expirará a finales de este año. Ville Tavio, el ministro de comercio exterior del país, dijo en una publicación en X que la ayuda a los territorios palestinos se proporcionará en su lugar a través de otros canales, como el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

El Reino Unido advierte a Israel contra retirar a funcionarios británicos

El gobierno del Reino Unido advirtió el viernes contra cualquier intento de Israel de retirar a funcionarios británicos del centro de coordinación del alto el fuego en la Franja de Gaza.

El gobierno del Reino Unido afirmó que cualquier medida para retirar a sus funcionarios "socavará los esfuerzos conjuntos" para implementar el plan de paz de 20 puntos para Gaza. Los comentarios fueron en respuesta a reportes de que Israel está considerando expulsar del centro a funcionarios del Reino Unido y de otras naciones europeas del centro de monitoreo.

Israel ya ha apartado a dos diplomáticos holandeses del centro de coordinación del alto el fuego. El gobierno israelí argumentó el jueves que la decisión respondía a una prohibición holandesa sobre el comercio de productos israelíes procedentes de la Cisjordania ocupada y a otras "medidas antiisraelíes".