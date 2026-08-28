logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Empresarios tomateros siguen sin ser localizados

La Junta Local de Conciliación busca a empresarios tomateros para ejecutar sentencia.

Por Martín Rodríguez

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
A
Empresarios tomateros siguen sin ser localizados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Empresarios que ahora no se localizan, borraron todo rastro de la empresa tomatera que empleaba a jornaleros agrícolas originarios del sureste mexicano, que al ser trasladados de un poblado de Guadalcázar a su centro de trabajo en Villa de Guadalupe, sufrieron un accidente en 2014, en el que tres niños jornaleros resultaron muertos y había un saldo de 18 lesionados.

      Acciones de la autoridad

      El director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Adrián Ibáñez Esquivel, dijo que entre los asuntos del sistema laboral tradicional, éste preocupa porque tuvieron que activar protocolos de localización, luego de que los tomateros no cubrieron gasto alguno de las personas que sufrieron el percance o sus allegados.

      El día del accidente, los adultos y mayores viajaban en una camioneta Pick up que sufrió la ponchadura de una llanta en la carretera 57 tramo El Huizache-Matehuala y en la volcadura, los jornaleros sufrieron lesiones y la muerte de 3 niños. El accidente ocurrió el 4 de julio de 2014.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cronología del caso

      Luego de que el coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Guillermo Luévano Bustamante, Ibáñez Esquivel explicó que los padres demandaron ante la Junta Especial de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, pero una vez que cerró sus puertas, el asunto fue retomado en la oficina centrales de la capital potosina. Los patrones salieron condenados a un pago mínimo de arriba de 3 millones de pesos, el caso se encuentra en proceso de ejecución fiscal de sentencia. Sin embargo, para el cumplimiento, se requiere de la presencia de los empresarios sancionados, pero hasta ahora se han escondido para que no se ejecute la acción de pago económico de reparación del daño.

      Informó que se encuentran en etapa de envío de oficios a las autoridades para que proporcionen los datos necesarios que permitan dar con el paradero de los infractores, personas físicas o morales. Informó que el abogado de los menores que fallecieron en el accidente de 2014, presentaron un incidente de sustitución patronal para notificar al patrón sustituto y que se haga responsable del laudo que se tiene que pagar.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje
        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje

        Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje

        SLP

        Pulso Online

        Interapas sustituirá 50 metros de tubería entre Agustín Vera y Zapata; la obra costará alrededor de 450 mil pesos

        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga
        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga

        Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga

        SLP

        Pulso Online

        El organismo informó que espera la estabilización del terreno para realizar el bacheo; no precisó cuándo concluirá los trabajos

        Enchúlame la Colonia evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC
        Enchúlame la Colonia evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC

        "Enchúlame la Colonia" evidencia omisiones en bacheo, dice la JEC

        SLP

        Rubén Pacheco

        Reyes Novelo consideró que todas las colonias y los fraccionamientos presentan desperfectos

        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo
        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo

        Pleno del Congreso votará creación de consejo sobre autismo

        SLP

        Pulso Online

        El dictamen plantea incorporar al menos a ocho personas dentro del espectro o representantes de organizaciones civiles; los cargos no serían remunerados