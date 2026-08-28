Empresarios tomateros siguen sin ser localizados

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Empresarios que ahora no se localizan, borraron todo rastro de la empresa tomatera que empleaba a jornaleros agrícolas originarios del sureste mexicano, que al ser trasladados de un poblado de Guadalcázar a su centro de trabajo en Villa de Guadalupe, sufrieron un accidente en 2014, en el que tres niños jornaleros resultaron muertos y había un saldo de 18 lesionados.

Acciones de la autoridad

El director de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Adrián Ibáñez Esquivel, dijo que entre los asuntos del sistema laboral tradicional, éste preocupa porque tuvieron que activar protocolos de localización, luego de que los tomateros no cubrieron gasto alguno de las personas que sufrieron el percance o sus allegados.

El día del accidente, los adultos y mayores viajaban en una camioneta Pick up que sufrió la ponchadura de una llanta en la carretera 57 tramo El Huizache-Matehuala y en la volcadura, los jornaleros sufrieron lesiones y la muerte de 3 niños. El accidente ocurrió el 4 de julio de 2014.

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Cronología del caso

Luego de que el coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Guillermo Luévano Bustamante, Ibáñez Esquivel explicó que los padres demandaron ante la Junta Especial de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Matehuala, pero una vez que cerró sus puertas, el asunto fue retomado en la oficina centrales de la capital potosina. Los patrones salieron condenados a un pago mínimo de arriba de 3 millones de pesos, el caso se encuentra en proceso de ejecución fiscal de sentencia. Sin embargo, para el cumplimiento, se requiere de la presencia de los empresarios sancionados, pero hasta ahora se han escondido para que no se ejecute la acción de pago económico de reparación del daño.

Informó que se encuentran en etapa de envío de oficios a las autoridades para que proporcionen los datos necesarios que permitan dar con el paradero de los infractores, personas físicas o morales. Informó que el abogado de los menores que fallecieron en el accidente de 2014, presentaron un incidente de sustitución patronal para notificar al patrón sustituto y que se haga responsable del laudo que se tiene que pagar.