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Detienen a clonador de tarjetas en banco de Carranza

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a clonador de tarjetas en banco de Carranza
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      Un presunto clonador de tarjetas bancarias fue detenido por la elementos de la policía capitalina, en la avenida Venustiano Carranza.

      De acuerdo con la información de la corporación,  personal de seguridad de un banco de la colonia Del Valle reportaron la presencia de un supuesto desplazador de tarjetas bancarias, el cual terminó siendo asegurado, junto con los indicios.

      Se trata de un hombre originario de Ciudad de México, quien previamente había sido detectado mediante el sistema de reconocimiento facial de la sucursal y contaba con reportes relacionados con este tipo de ilícitos. Los oficiales procedieron a realizarle una inspección preventiva; sin embargo, el individuo opuso resistencia mediante empujones y manotazos, por lo que fue asegurado.

      Durante la intervención se le localizó una navaja de acero, además de nueve tarjetas bancarias y de servicios financieros de distintas instituciones. A través del enlace establecido por el C4 Municipal con Seguridad de Protección Bancaria, se confirmó que el individuo estaba identificado como presunto desplazador de tarjetas y que contaba con registros de otros dos incidentes en cajeros de instituciones bancarias, respaldados con evidencia fotográfica.

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      El detenido, junto con la navaja y las tarjetas aseguradas, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica por los probables delitos de robo equiparado y portación de arma prohibida.

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