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Hombre queda parapléjico al caer de remolque

El sujeto se encontraba laborando encima de un tráiler para colocar una lona

Por Redacción

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Hombre queda parapléjico al caer de remolque
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      TAMUÍN.- Un hombre sufrió una aparatosa caída mientras colocaba una lona sobre el remolque de un tráiler y, tras el golpe, perdió la movilidad en la parte inferior de su cuerpo.

      El accidente ocurrió la tarde de este jueves en el banco de arena conocido como La Arenera, ubicado en Antiguo Tamuín.

      El lesionado fue identificado como Mauro Loredo, de 51 años de edad y vecino del ejido Tampaón, quien se encontraba laborando en el lugar.

      De acuerdo con la información recabada, el hombre había subido al remolque de un tráiler para colocar una lona, pero en determinado momento perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable.

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      Tras el impacto, Mauro manifestó que no podía mover la parte inferior de su cuerpo, por lo que trabajadores que se encontraban en el sitio solicitaron auxilio.

      Personal de la Coordinación Municipal de Salud acudió para brindarle atención y posteriormente lo trasladó a un centro médico. El hombre ingresó estable; sin embargo, debido a la gravedad de la lesión, quedó bajo atención médica para determinar el alcance de las afectaciones.

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