"Amenazado por mi propia sangre": escala conflicto en Los Acosta

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La historia de Los Acosta atraviesa un nuevo capítulo de tensión. Sergio Acosta, integrante fundador, tecladista y responsable de los arreglos musicales de la agrupación potosina, anunció a través de sus redes sociales que dejó de formar parte de las presentaciones en vivo del grupo y aseguró que su salida no fue voluntaria.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, afirmó que fue despedido del proyecto al que, según sus palabras, dedicó más de cinco décadas de su vida.

El músico señaló que durante ese tiempo participó en la construcción del estilo sonoro que caracteriza a Los Acosta y advirtió que no permitirá que su participación en la historia del grupo sea desconocida. "Fui despedido del proyecto al que le dediqué mi vida entera", afirmó.

La declaración ocurre después de que en meses recientes Sergio Acosta ya había hecho públicas sus diferencias con sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta. En mayo pasado, cuestionó la participación de ambos en la canción "Viva San Luis" y aseguró que él y Carlos Acosta no intervinieron en la grabación del tema.

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También señaló que el uso del nombre de Los Acosta en ese proyecto no contó, según su versión, con el consentimiento de todos los integrantes históricos.

Nuevo mensaje eleva conflicto a otro nivel

Sergio Acosta aseguró que, después de su salida de la agrupación, él, su esposa y sus hijos han sido blanco de "acoso, intimidaciones y amenazas directas".

Por ello, hizo responsable públicamente a sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta de cualquier situación que pudiera ocurrirle a él o a su familia, así como a cualquier persona que, según afirmó, pudiera actuar en complicidad con ellos.

El músico señaló que su declaración fue realizada por recomendación de su equipo legal y sostuvo que cuenta con pruebas de lo que ha denunciado, aunque no las presentó en el mensaje. Aseguró que serán dadas a conocer "en su debido momento".

Sergio también hizo referencia a las presuntas influencias políticas de sus hermanos y sostuvo que estas no están por encima de la justicia. Las acusaciones forman parte de su versión de los hechos y hasta el momento de esta declaración pública no se incluye en el mensaje la postura de Ricardo y Ernesto Acosta sobre estos señalamientos.

Anuncia defensa legal

El músico también informó que la disputa ya llegó al ámbito legal. De acuerdo con su declaración, la defensa de su legado, patrimonio y derechos de autor se encuentra en tribunales.

La disputa adquiere especial relevancia por la trayectoria de Los Acosta, agrupación potosina que ha construido una carrera de varias décadas y que mantiene a Ricardo y Ernesto Acosta como figuras centrales de su actual proyecto.

Antes de concluir su mensaje, Sergio Acosta se dirigió a los seguidores que han acompañado a Los Acosta durante su trayectoria y agradeció el respaldo recibido. También aseguró que, pese a la situación que enfrenta, continuará vinculado a la música. "La música sigue en mí y la dignidad no se negocia", expresó.