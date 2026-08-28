Cae Bebote Álvarez, exjefe de barra brava de Independiente

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El gobierno argentino anunció el viernes la detención de Pablo "Bebote" Álvarez, el influyente exjefe de la violenta hinchada del club de fútbol Independiente, acusado de integrar una banda de narcotráfico de alcance internacional.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó en su cuenta de X que en la detención supervisada por su dependencia intervino el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la unidad de élite de la Policía Federal Argentina. Señaló que el "jefe histórico" de la barra brava de ese club —uno de los más importantes de Argentina — está acusado de "integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia".

"Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga", afirmó la funcionaria.

Imágenes de Álvarez —uno de los más conocidos entre las barras bravas argentinas — custodiado por varios policías fueron difundidas por la cartera de Seguridad.

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Los medios de prensa señalan que "Bebote" estuvo al frente de la tribuna durante más de diez años. Al momento de su detención ya no ejercía la conducción formal y unificada de la hinchada de Independiente, actualmente en manos de una facción contraria.

Fue objeto de distintas investigaciones judiciales y ha pasado tiempo en prisión. En los últimos tiempos se encontraba bajo arresto domiciliario, manteniendo pese a ello una fuerte influencia en la tribuna.

Las barras bravas constituyen en Argentina el núcleo duro de las hinchadas de fútbol. Se involucran en actividades como la venta ilegal de entradas, la extorsión a automovilistas a los que cobran tarifas fijas y obligatorias en los alrededores de los estadios y el suministro de drogas a pequeña escala. Actúan bajo la complicidad de sindicatos, fuerzas de seguridad y referentes políticos.

La detención de "Bebote" se concretó durante una serie de cinco allanamientos realizados en Buenos Aires, los alrededores de la capital y la provincia norteña de Salta por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2 a cargo de Pablo Yadarola, indicó un comunicado del Ministerio de Seguridad.

La investigación se originó tras el hallazgo en el aeropuerto internacional de Buenos Aires de aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de Barcelona, España.

A partir de ese hallazgo, los investigadores avanzaron para revelar una organización dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. En una primera etapa se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta, que permitieron detener a 11 integrantes de la organización y confiscar estupefacientes, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos.

El análisis forense de los teléfonos móviles y la documentación incautada permitió identificar a nuevos integrantes y colaboradores de la estructura, así como reconstruir movimientos financieros y conexiones con sus principales referentes. En ese contexto, se estableció la presunta vinculación de Álvarez con la organización.