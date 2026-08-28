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Al Nassr mantiene liderato con gol de Cristiano Ronaldo

Remontó ante Al Taawon con un gol también de Samu Costa

Por EFE

Agosto 28, 2026 02:57 p.m.
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Al Nassr mantiene liderato con gol de Cristiano Ronaldo
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      Redacción deportes, 28 ago (EFE).- Cristiano Ronaldo dio la victoria y alargó el pleno de triunfos del Al Nassr, que ganó al Al Taawon por 2-1 y sigue como líder de la Liga de Arabia Saudí que este fin de semana alcanza la cuarta jornada.

      Gol decisivo de Cristiano Ronaldo en la remontada del Al Nassr

      Cristiano, que jugó 80 minutos, hizo el segundo gol de su equipo que culminó la remontada del cuadro del australiano Ange Postecoglou. Además, eleva su cosecha de goles a 978 a lo largo de su carrera.

      El Al Taawon, que no ha ganado ningún partido hasta el momento y que con dos derrotas y dos empates marca la salvación en la clasificación, se puso por delante en el minuto 11 con el tanto de Bassam Al Hurayji.

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      Detalles del partido y actuación de los jugadores

      El Al Nassr consiguió empatar en el añadido de la primera parte con el acierto de Samu Costa a pase de Sadio Mane. Y en la segunda mitad, a los cinco minutos, apareció Cristiano Ronaldo que hizo el 2-1. Fue en un disparo dentro del área de Mohamed Simakan que desvió, en boca de gol, el astro luso que llevó el balón a la red.

      Fue el gol 978 de Cristiano que en el 80 fue cambiado por Abdullah Al Hamdan y que asienta en el liderato al Al Nassr, líder con cuatro victorias en otros tantos partidos. E.

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