Los Acosta rechazan acusaciones en su contra
"No participaremos en confrontaciones personales ni ventilaremos asuntos privados en redes sociales ni medios de comunicación", señalan
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La agrupación potosina Los Acosta negó este viernes cualquier señalamiento que pretenda involucrar a sus integrantes en amenazas o cualquier conducta ilícita.
En un comunicado emitido este día, señalaron que los aspectos profesionales, jurídicos o de los derechos vinculados con la agrupación, serán atendidos por las vías institucionales.
Por ello, dicen, "no participaremos en confrontaciones personales ni ventilaremos asuntos privados en redes sociales ni medios de comunicación".
¿Qué paso con Los Acosta?
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Antes del comunicado, Sergio Acosta, uno de los integrantes fundadores, tecladista y responsable de los arreglos musicales de la agrupación, anunció a través de sus redes sociales que dejó de formar parte de las presentaciones en vivo del grupo y aseguró que su salida no fue voluntaria.
En un mensaje dirigido a sus seguidores, afirmó que fue despedido del proyecto al que, según sus palabras, dedicó más de cinco décadas de su vida.
El músico añadió que durante ese tiempo participó en la construcción del estilo sonoro que caracteriza a Los Acosta y advirtió que no permitirá que su participación en la historia del grupo sea desconocida. "Fui despedido del proyecto al que le dediqué mi vida entera", afirmó.
En meses recientes, Sergio Acosta ya había hecho públicas sus diferencias con sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta. En mayo pasado, cuestionó la participación de ambos en la canción "Viva San Luis" y aseguró que él y Carlos Acosta no intervinieron en la grabación del tema.
También señaló que el uso del nombre de Los Acosta en ese proyecto no contó con el consentimiento de todos los integrantes históricos.
Aseguró que, después de su salida de la agrupación, él, su esposa y sus hijos han sido blanco de "acoso, intimidaciones y amenazas directas".
Por ello, hizo responsable públicamente a sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta de cualquier situación que pudiera ocurrirle a él o a su familia, así como a cualquier persona que, según afirmó, pudiera actuar en complicidad con ellos.
Horas después, fue que se emitió el siguiente comunicado:
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