Cobra ébola más víctimas en RDC

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BUNIA, RDC.- Al menos 999 personas han muerto por el brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo, según datos oficiales publicados durante la madrugada del miércoles, una cifra sombría en el que ya ha sido declarado el brote de la enfermedad más rápido de la historia.

La última actualización del Ministerio de Salud congoleño muestra que, hasta el lunes, se han registrado 2.473 casos en el brote más reciente y 999 personas han fallecido. Al menos 737 pacientes se encuentran en aislamiento y en hospitales, indicó.

El brote, declarado el 15 de mayo, es distinto de la mayoría de los anteriores porque para el virus Bundibugyo que lo causa no hay vacunas ni tratamientos aprobados.

Además, ha causado más decesos ya un ritmo más rápido que cualquier brote del que se tenga registro, incluido el de 2013-2016, considerado el peor, con más de 11.000 muertes de al menos 28.000 casos. En ese episodio se tardaron unos ocho meses en alcanzar las 1.000 muertes.

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El ébola es poco frecuente, pero muy contagioso, y puede contraerse a través de fluidos corporales como el vómito, la sangre o el semen. La enfermedad que provoca es grave ya menudo mortal.

Las autoridades han advertido también que el 80% de los nuevos casos han surgido a través de cadenas de transmisión de desconocidas, lo que indica que el brote se está propagando más rápido de lo que los funcionarios sanitarios pueden rastrearlo, incluso mientras se intensifica su respuesta en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, así como en otras cuatro provincias.